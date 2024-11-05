Брентфорд поздравил Ярмолюка с вызовом в сборную Украины

Брентфорд отреагировал на вызов Ярмолюка в сборную Украины
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров впервые вызвал в национальную команду Егора Ярмолюка. Футболист на текущий момент выступает в АПЛ за "Брентфорд".
В английском клубе прокомментировали вызов украинца в сборную.
🇺🇦 A first senior call-up for Yehor Yarmoliuk!— Brentford FC (@BrentfordFC) November 5, 2024
Congratulations, Yarmo 💛💙 pic.twitter.com/J4GXeUu7nC
"Брентфорд" обрадовался дебютному вызову украинца
Клуб украинца в соцсетях поздравил своего полузащитника с дебютным вызовом в сборную Украины.
"Первый вызов в основную сборную для Егора Ярмолюка.
Поздравляем, Ярмо!" — говорится в сообщении.
Ярмолюка вызвали на два заключительных матча Лиги наций против Грузии и Албании.
Сборная Украины 16 ноября в 5-м туре Лиги нации сыграет в Батуми с Грузией. С Албанией команда Сергея Реброва сыграет 19 ноября в Тиране.
В текущем сезоне Ярмолюк в восьми матчах за "Брентфорд" результативными действиями не отличался. 20-летний украинец выходил на замену.
Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает Ярмолюка в 10 млн евро.
Напомним, вратарь сборной Украины Анатолий Трубин перейдет в чемпионат к Ярмолюку.
Титулованная украинская дзюдоистка Дарья Белодед сообщила о том, хочет ли перейти в ММА.
Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик может перейти в Серию А.
Читайте Новини.LIVE!