Брентфорд поздравил Ярмолюка с вызовом в сборную Украины

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк. Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров впервые вызвал в национальную команду Егора Ярмолюка. Футболист на текущий момент выступает в АПЛ за "Брентфорд".

В английском клубе прокомментировали вызов украинца в сборную.

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🇺🇦 A first senior call-up for Yehor Yarmoliuk!



Congratulations, Yarmo 💛💙 pic.twitter.com/J4GXeUu7nC — Brentford FC (@BrentfordFC) November 5, 2024

"Брентфорд" обрадовался дебютному вызову украинца

Клуб украинца в соцсетях поздравил своего полузащитника с дебютным вызовом в сборную Украины.

"Первый вызов в основную сборную для Егора Ярмолюка.

Поздравляем, Ярмо!" — говорится в сообщении.

Ярмолюка вызвали на два заключительных матча Лиги наций против Грузии и Албании.

Сборная Украины 16 ноября в 5-м туре Лиги нации сыграет в Батуми с Грузией. С Албанией команда Сергея Реброва сыграет 19 ноября в Тиране.

В текущем сезоне Ярмолюк в восьми матчах за "Брентфорд" результативными действиями не отличался. 20-летний украинец выходил на замену.

Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает Ярмолюка в 10 млн евро.

Напомним, вратарь сборной Украины Анатолий Трубин перейдет в чемпионат к Ярмолюку.

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