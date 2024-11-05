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Брентфорд отреагировал на вызов Ярмолюка в сборную Украины

5 ноября 2024 23:41
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Брентфорд поздравил Ярмолюка с вызовом в сборную Украины
Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк. Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров впервые вызвал в национальную команду Егора Ярмолюка. Футболист на текущий момент выступает в АПЛ за "Брентфорд".

В английском клубе прокомментировали вызов украинца в сборную.

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Клуб украинца в соцсетях поздравил своего полузащитника с дебютным вызовом в сборную Украины.

"Первый вызов в основную сборную для Егора Ярмолюка.

Поздравляем, Ярмо!" — говорится в сообщении.

Ярмолюка вызвали на два заключительных матча Лиги наций против Грузии и Албании.

Сборная Украины 16 ноября в 5-м туре Лиги нации сыграет в Батуми с Грузией. С Албанией команда Сергея Реброва сыграет 19 ноября в Тиране.

В текущем сезоне Ярмолюк в восьми матчах за "Брентфорд" результативными действиями не отличался. 20-летний украинец выходил на замену.

Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает Ярмолюка в 10 млн евро.

Напомним, вратарь сборной Украины Анатолий Трубин перейдет в чемпионат к Ярмолюку.

Титулованная украинская дзюдоистка Дарья Белодед сообщила о том, хочет ли перейти в ММА.

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик может перейти в Серию А.

украинские легионеры (футбол) футбол Сборная Украины по футболу Егор Ярмолюк Брентфорд

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