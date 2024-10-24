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Буяльський назвав єдиний спосіб обіграти Рому для Динамо

24 жовтня 2024 11:24
Станіслав Костюк - Редактор
Буяльський здивував несподіваним висловлюванням про Довбика та Рому
Віталій Буяльський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"
Станіслав Костюк - Редактор

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Віталій Буяльський поділився думкою про майбутній матч команди у Лізі Європи. Суперником "біло-синіх" стане італійська "Рома".

Буяльський пообіцяв, що "біло-сині" намагатимуться набрати перші очки у турнірі, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

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Віталій Буяльський разом з іншими футболістами "Динамо" пройшов інструктаж тренерського штабу перед складним матчем. Футболісти київської команди докладно розібрали гру "Роми" та тактично підготувалися до протистояння.

Віталій Буяльський
Віталій Буяльський на пресконференції. Фото: "Динамо"

Що в "Динамо" думають про "Ром"

Капітан "біло-синіх" нагадав про те, що "вовки" стабільно виступають у єврокубках і часто виходять у плей-офф турнірів. Буяльський та його партнери по команді зроблять усе можливе, щоб не допустити поразки у третьому поспіль матчі ліги Європи.

Віталій Буяльський не питав Артема Довбика щодо аспектів гри "Роми", але партнери зі збірної України обговорили адаптацію форварда в чемпіонаті Італії. Хавбек "Динамо" сподівається, що нападник згодом стане одним із лідерів "Роми".

Нагадаємо, головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський назвав основну мету команди у матчі з "Ромою".

А колишній тренер молодіжної збірної Франції Тьєррі Анрі визначив головного фаворита на здобуття "Золотого м'яча".

Відомий боксер Майк Тайсон назвав молодого спортсмена, який не програє жодного бою у кар'єрі.

Артем Довбик Ліга Європи ФК Рома (Рим) футбол Динамо Віталій Буяльський

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