Буяльський здивував несподіваним висловлюванням про Довбика та Рому

Буяльський назвав єдиний спосіб обіграти Рому для Динамо
Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Віталій Буяльський поділився думкою про майбутній матч команди у Лізі Європи. Суперником "біло-синіх" стане італійська "Рома".
Буяльський пообіцяв, що "біло-сині" намагатимуться набрати перші очки у турнірі, повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Віталій Буяльський разом з іншими футболістами "Динамо" пройшов інструктаж тренерського штабу перед складним матчем. Футболісти київської команди докладно розібрали гру "Роми" та тактично підготувалися до протистояння.
Що в "Динамо" думають про "Ром"
Капітан "біло-синіх" нагадав про те, що "вовки" стабільно виступають у єврокубках і часто виходять у плей-офф турнірів. Буяльський та його партнери по команді зроблять усе можливе, щоб не допустити поразки у третьому поспіль матчі ліги Європи.
Віталій Буяльський не питав Артема Довбика щодо аспектів гри "Роми", але партнери зі збірної України обговорили адаптацію форварда в чемпіонаті Італії. Хавбек "Динамо" сподівається, що нападник згодом стане одним із лідерів "Роми".
Нагадаємо, головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський назвав основну мету команди у матчі з "Ромою".
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