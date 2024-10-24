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Буяльский назвал единственный способ обыграть Рому для Динамо

24 октября 2024 11:24
Станислав Костюк - Редактор
Буяльский удивил неожиданным высказыванием о Довбике и Роме
Виталий Буяльский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"
Станислав Костюк - Редактор

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Буяльский поделился мнением о предстоящем матче команды в Лиге Европы. Соперником "бело-синих" станет итальянская "Рома". 

Буяльский пообещал, что "бело-синие" постараются набрать первые очки в турнире, сообщает официальный сайт "Динамо".

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Виталий Буяльский вместе с другими футболистами "Динамо" прошел инструктаж тренерского штаба перед сложным матчем. Футболисты киевской команды подробно разобрали игру "Ромы" и тактически подготовились к противостоянию. 

Виталий Буяльский
Виталий Буяльский на пресс-конференции. Фото: "Динамо"

Что в "Динамо" думают о "Роме" 

Капитан "бело-синих" напомнил о том, что "волки" стабильно выступают в еврокубках и часто выходят в плей-офф турниров. Буяльский и его партнеры по команде сделают все возможное, чтобы не допустить поражение в третьем подряд матче лиги Европы. 

Виталий Буяльский не спрашивал Артема Довбика об аспектах игры "Ромы", но партнеры по сборной Украины обсудили адаптацию форварда в чемпионате Италии. Хавбек "Динамо" надеется, что нападающий со временем станет одним из лидеров "Ромы". 

Напомним, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский назвал основную цель команды в матче с "Ромой". 

А бывший тренер молодежной сборной Франции Тьерри Анри определил главного фаворита на получение "Золотого мяча". 

Известный боксер Майк Тайсон назвал молодого спортсмена, который не проиграет ни одного боя в карьере. 

Артем Довбик Лига Европы ФК Рома (Рим) футбол Динамо Виталий Буяльский

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