Буяльский удивил неожиданным высказыванием о Довбике и Роме

Виталий Буяльский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Буяльский поделился мнением о предстоящем матче команды в Лиге Европы. Соперником "бело-синих" станет итальянская "Рома".

Буяльский пообещал, что "бело-синие" постараются набрать первые очки в турнире, сообщает официальный сайт "Динамо".

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Виталий Буяльский на пресс-конференции. Фото: "Динамо"

Что в "Динамо" думают о "Роме"

Капитан "бело-синих" напомнил о том, что "волки" стабильно выступают в еврокубках и часто выходят в плей-офф турниров. Буяльский и его партнеры по команде сделают все возможное, чтобы не допустить поражение в третьем подряд матче лиги Европы.

Виталий Буяльский не спрашивал Артема Довбика об аспектах игры "Ромы", но партнеры по сборной Украины обсудили адаптацию форварда в чемпионате Италии. Хавбек "Динамо" надеется, что нападающий со временем станет одним из лидеров "Ромы".

Напомним, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский назвал основную цель команды в матче с "Ромой".

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