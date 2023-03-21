Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Буяльський поділився враженням від повернення до збірної України arrow

Буяльський поділився враженням від повернення до збірної України

21 березня 2023 13:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Буяльський поділився враженням від повернення до збірної України
Півзахисник більше року не грав за національну команду
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник київського "Динамо" Віталій Буяльський поділився думкою від повернення до збірної України. Він отримав запрошення із національної команди після того, як її очолив Руслан Ротань.

Востаннє Буяльський грав за збірну України ще 2021-го року, нагадує "Взбірна".

Читайте також:

30-річний Віталій Буяльський проводить один із найкращих сезонів у складі "Динамо". Це особливо помітно на тлі загальної кризи столичної команди. Саме досвідчений півзахисник є її найкращим бомбардиром у поточному сезоні.

Віталій Буяльський збірна України

Повернення до збірної України

Гра Буяльського за клуб не залишилася поза увагою з боку виконувача обов'язків головного тренера збірної України Руслана Ротаня. Півзахисник "Динамо" отримав виклик до національної команди вперше з 2021-го року.

"Я справді радий знову приєднатися до збірної України. Давно не був тут. Хочеться проявити себе у тренувальному процесі. Може, тренер дасть зіграти кілька хвилин у матчах. Я дуже мотивований", — запевнив Віталій Буяльський.

Тренери ігнорували "динамівця"

Півзахисник дебютував у національній команді у 2017-му році. Він став одним із лідерів "Динамо", але так і не зумів закріпитися у збірній України. Андрій Шевченко, а згодом і Олександр Петраков майже не викликали футболіста до команди.

"Не можу сказати, чи чекав на виклик до збірної України. Все залежало від того, хто буде наставником команди. Деякі тренери не розраховували на мене, тому було приємно, коли зателефонували та сказали, щоб робив візу і готувався до збірної", — розповів Віталій Буяльський.

У неділю, 26 березня, збірна України зіграє в Лондоні проти Англії.

Нагадаємо, Руслан Маліновський розчарував тренерський штаб "Марселя". Це сталося невдовзі після того, як французька команда викупила трансфер півзахисника у "Аталанти".

Колишній захисник збірної Бразилії Дані Алвес продовжує кар'єру футболіста навіть у в'язниці. Він став зіркою місцевої спортивної команди.

Відома аргентинська танцівниця та модель Ванда Нара після гучного розлучення з футболістом Мауро Ікарді випустила колекцію інтимної білизни.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

13:35 Третій рівень небезпеки одразу у двох областях України — прогноз погоди на завтра

13:35 Військові можуть залишитися без виплат за поранення: названо причини

Новина з відео

13:31 Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда прибув до Києва

Новина з фото

13:30 Прокуратура встановила особу окупанта, який улітку розстріляв цивільну автівку під Ізюмом

13:27 Чому краще їсти магазинний майонез, а не домашній: науковці дали несподіване пояснення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:23 Неплатників цього податку поставлять "на лічильник": як нараховуватимуть штрафи

Новина з фото

13:20 Дві смертельні ДТП на Одещині: з'явились подробиці зіткнення вантажівок

13:08 ​​​​​​​У "Нафтогазі" пояснили, як споживачі можуть зекономити при сплаті за газ

13:06 Голлівудська акторка прогулялася голяка та опинилася у психіатричній лікарні

Ексклюзив

13:05Фонд Вадима Столара ініціював безоплатне УЗД щитоподібної залози для жінок ВПО

Новина з відео

13:31 Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда прибув до Києва

Новина з відео

13:03 Під ОВА плетуть сітки: одеські волонтери залишились без приміщення

Ексклюзив

12:29ЗСУ розпочинають деокупацію Криму: експерт пояснив потужну бавовну в Джанкої

Новина з відео

12:27Собака, яку переїхав Mercedes в Одесі, має знову лягти на операційний стіл: подробиці

Новина з відео

12:18 Співачка, яку захейтили у TikTOK за композицію "Гопак", прокоментувала скандал

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:03 Найенергетичніший період у 2023 році: як залучити успіх на молодик у березні

Новина з відео

11:57 Поліція показала, як вивозила жінок і дітей із прифронтової Авдіївки

Новина з відео

11:37 У Кувейті стався масовий розлив нафти: на заході країни оголосили надзвичайний стан

Новина з відео

11:30 Хабарники у формі: деталі скандальної корупційної справи на Одещині

Новина з відео

11:08 Рятувальна операція тривалістю в шість годин: на Одещині чоловік впав в колодязь

Ексклюзив

12:29ЗСУ розпочинають деокупацію Криму: експерт пояснив потужну бавовну в Джанкої

Ексклюзив

09:00З Японії до деокупованого Іванкова передали 100 засобів реабілітації: фоторепортаж

Ексклюзив

07:40Конфіскація російських активів: Гетманцев пояснив, що належало рф і як це відбирає Україна

Новина з фото

06:40 Виконавцю ролі Сіріуса Блека у Гаррі Поттері — 65: ТОП-7 улюблених фільмів кінозірки

06:23Призначення субсидій на літо: чому частина пенсіонерів втратить допомогу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

21:25 Проміняли спортивну кар'єру на шоу-бізнес: зірки з медалями на полиці

Новина з фото

20:16Мінна небезпека у Харківській області: за тиждень у регіоні травмувались п'ятеро людей

Ексклюзив

19:30Весняна Одеса: квітучий парк Перемоги через об'єктив фотографа Новини.LIVE

Новина з відео

19:25 Від зйомок у павільйоні до Білого дому: цікаві факти про серіал "Тед Лассо"

Ексклюзив

18:09Роковини анексії Криму: чому мовчали українські гармати

Актуальне по темі

None 21 Березень 13:34

Третій рівень небезпеки одразу у двох областях України — прогноз погоди на завтра

None 21 Березень 13:27

Військові можуть залишитися без виплат за поранення: названо причини

None 21 Березень 13:31

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда прибув до Києва

None 21 Березень 13:30

Прокуратура встановила особу окупанта, який улітку розстріляв цивільну автівку під Ізюмом

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB