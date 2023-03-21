Буяльський поділився враженням від повернення до збірної України

Півзахисник більше року не грав за національну команду

Півзахисник київського "Динамо" Віталій Буяльський поділився думкою від повернення до збірної України. Він отримав запрошення із національної команди після того, як її очолив Руслан Ротань.

Востаннє Буяльський грав за збірну України ще 2021-го року, нагадує "Взбірна".

30-річний Віталій Буяльський проводить один із найкращих сезонів у складі "Динамо". Це особливо помітно на тлі загальної кризи столичної команди. Саме досвідчений півзахисник є її найкращим бомбардиром у поточному сезоні.

Повернення до збірної України

Гра Буяльського за клуб не залишилася поза увагою з боку виконувача обов'язків головного тренера збірної України Руслана Ротаня. Півзахисник "Динамо" отримав виклик до національної команди вперше з 2021-го року.

"Я справді радий знову приєднатися до збірної України. Давно не був тут. Хочеться проявити себе у тренувальному процесі. Може, тренер дасть зіграти кілька хвилин у матчах. Я дуже мотивований", — запевнив Віталій Буяльський.

Тренери ігнорували "динамівця"

Півзахисник дебютував у національній команді у 2017-му році. Він став одним із лідерів "Динамо", але так і не зумів закріпитися у збірній України. Андрій Шевченко, а згодом і Олександр Петраков майже не викликали футболіста до команди.

"Не можу сказати, чи чекав на виклик до збірної України. Все залежало від того, хто буде наставником команди. Деякі тренери не розраховували на мене, тому було приємно, коли зателефонували та сказали, щоб робив візу і готувався до збірної", — розповів Віталій Буяльський.

У неділю, 26 березня, збірна України зіграє в Лондоні проти Англії.

Нагадаємо, Руслан Маліновський розчарував тренерський штаб "Марселя". Це сталося невдовзі після того, як французька команда викупила трансфер півзахисника у "Аталанти".

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