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Буяльский поделился впечатлением от возвращения в сборную Украины

21 марта 2023 13:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Буяльский поделился впечатлением от возвращения в сборную Украины
Полузащитник больше года не играл за национальную команду
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский поделился мнением от возвращения в сборную Украины. Он получил приглашение из национальной команды после того, как ее возглавил Руслан Ротань.

В последний раз Буяльский играл за сборную Украины еще в 2021-м году, напоминает "Взбірна". 

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30-летний Виталий Буяльский проводит один из лучших сезонов в составе "Динамо". Это особенно заметно на фоне общего кризиса столичной команды. Именно опытный полузащитник является ее лучшим бомбардиром в текущем сезоне. 

Виталий Буяльский сборная Украины

Возвращение в сборную Украины

Игра Буяльского за клуб не осталось без внимания со стороны исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Руслана Ротаня. Полузащитник "Динамо" получил вызов в национальную команду впервые с 2021-го года. 

"Я действительно рад снова присоединиться к сборной Украины. Давно не был здесь. Хочется проявить себя в тренировочном процессе. Может, тренер даст сыграть несколько минут в матчах. Я очень мотивирован", — заверил Виталий Буяльский. 

Тренеры игнорировали "динамовца"

Полузащитник дебютировал в национальной команде в 2017-м году. Он стал одним из лидеров "Динамо", но так и не сумел закрепиться в сборной Украины. Андрей Шевченко, а затем и Александр Петраков почти не вызывали футболиста в команду. 

"Не могу сказать, ждал ли вызов в сборную Украины. Все зависело от того, кто будет наставником команды. Некоторые тренеры не рассчитывали на меня, поэтому было приятно, когда позвонили по телефону и сказали, чтобы делал визу и готовился к сборной", — рассказал Виталий Буяльский.

В воскресенье, 26-го марта, сборная Украины сыграет в Лондоне против Англии. 

Напомним, Руслан Малиновский разочаровал тренерский штаб "Марселя". Это произошло вскоре после того, как французская команда выкупила трансфер полузащитника у "Аталанты".

 

Бывший защитник сборной Бразилии Дани Алвес продолжает карьеру футболиста даже в тюрьме. Он стал звездой местной спортивной команды.

Известная аргентинская танцовщица и модель Ванда Нара после громкого развода с футболистом Мауро Икарди выпустила коллекцию интимного белья. 

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