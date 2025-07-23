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Головна Спорт Буряк назвав головну перевагу Динамо над Шахтарем

Буряк назвав головну перевагу Динамо над Шахтарем

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 15:37
Буряк дав оцінку Динамо та пояснив, чому йому нецікавий Шахтар
Матч "Шахтаря" проти "Динамо". Фото: УНІАН

Київське "Динамо" впевнено розпочало новий євросезон, розгромивши мальтійський "Хамрун Спартанс" (3:0) у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів. Свою думку про перемогу "біло-синіх" висловив легендарний гравець та тренер Леонід Буряк.

За його словами, команда Олександра Шовковського підійшла до старту сезону в хорошому тонусі, повідомляє "Спорт-Експрес в Україні".

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Леонід Буряк закликав не робити висновки про силу "Динамо" на тлі такого суперника, як "Хамрун". Футбол на Мальті, на думку фахівця, поки що не може дати об'єктивну оцінку справжньому рівню киян.

Йожеф Сабо и Леонид Буряк
Йожеф Сабо (праворуч) та Леонід Буряк. Фото: УНІАН

Буряк оцінив перспективи "Динамо"

Також тренер зазначив, що у "біло-синіх" нарешті сформувалася обойма з 20-25 футболістів, на яких можна розраховувати. Він підкреслив: попри скромні трансфери, команда залишається по-справжньому українською, і в цьому її сильна сторона.

При цьому екснаставник збірної України дав зрозуміти, що не надто цікавиться "Шахтарем". Буряк заявив, що поважає донецький клуб та його власника, але насамперед стежить за прогресом українських гравців, а не за успіхами клубу як такого. За його словами, "Динамо" не розкидається мільйонами, а вибудовує команду з опорою на своїх.

"Я переживаю за Судакова та інших українців, але все інше мені нецікаво, якщо чесно", — зізнався Буряк.

Нагадаємо, Йожеф Сабо назвав слабку ланку на старті сезону в складі київського "Динамо".

Колишній тренер "біло-синіх" Олександр Хацкевич залишився не в захваті від гри команди.

Ілля Забарний розпочне новий сезон у "ПСЖ", який знайшов ще десяток мільйонів євро на купівлю українця.

Діти Олександра та Катерини Усик живуть у різних країнах, батькам важко зібрати їх разом.

спорт футбол ФК Шахтар Динамо Леонід Буряк
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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