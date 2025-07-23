Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Буряк назвал главное преимущество Динамо над Шахтером

Буряк назвал главное преимущество Динамо над Шахтером

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 15:37
Буряк дал оценку Динамо и объяснил, почему ему неинтересен Шахтер
Матч "Шахтера" против "Динамо". Фото: УНИАН

Киевское "Динамо" уверенно начало новый евросезон, разгромив мальтийский "Хамрун Спартанс" (3:0) в первом матче квалификации Лиги чемпионов. Свое мнение о победе "бело-синих" высказал легендарный игрок и тренер Леонид Буряк.

По его словам, команда Александра Шовковского подошла к старту сезона в хорошем тонусе, сообщает "Спорт-Экспресс в Украине".

Реклама
Читайте также:

Леонид Буряк призвал не делать выводы о сиде "Динамо" на фоне такого соперника, как "Хамрун". Футбол на Мальте, по мнению специалиста, пока не может дать объективную оценку настоящему уровню киевлян. 

Йожеф Сабо и Леонид Буряк
Йожеф Сабо (справа) и Леонид Буряк. Фотло: УНИАН

Буряк оценил перспективы "Динамо"

Также тренер отметил, что у "бело-синих" наконец-то сформировалась обойма из 20–25 футболистов, на которых можно рассчитывать. Он подчеркнул: несмотря на скромные трансферы, команда остается по-настоящему украинской, и в этом ее сильная сторона.

При этом экс-наставник сборной Украины дал понять, что не слишком интересуется "Шахтером". Буряк заявил, что уважает донецкий клуб и его владельца, но в первую очередь следит за прогрессом украинских игроков, а не за успехами клуба как такового. По его словам, "Динамо" не разбрасывается миллионами, а выстраивает команду с опорой на своих.

"Я переживаю за Судакова и других украинцев, но все остальное мне неинтересно, если честно", — признался Буряк. 

Напомним, Йожеф Сабо назвал слабое звено на старте сезона в составе киевского "Динамо". 

Бывший тренер "бело-синих" Александр Хацкевич остался не в восторге от игры команды. 

Илья Забарный начнет новый сезон в "ПСЖ", который нашел еще десяток миллионов евро на покупку украинца. 

Дети Александра и Екатерины Усик живут в разных странах, родителям тяжело собрать их вместе. 

спорт футбол ФК Шахтер Динамо Леонид Буряк
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации