Буряк дал оценку Динамо и объяснил, почему ему неинтересен Шахтер

Буряк назвал главное преимущество Динамо над Шахтером
Киевское "Динамо" уверенно начало новый евросезон, разгромив мальтийский "Хамрун Спартанс" (3:0) в первом матче квалификации Лиги чемпионов. Свое мнение о победе "бело-синих" высказал легендарный игрок и тренер Леонид Буряк.
По его словам, команда Александра Шовковского подошла к старту сезона в хорошем тонусе, сообщает "Спорт-Экспресс в Украине".
Леонид Буряк призвал не делать выводы о сиде "Динамо" на фоне такого соперника, как "Хамрун". Футбол на Мальте, по мнению специалиста, пока не может дать объективную оценку настоящему уровню киевлян.
Буряк оценил перспективы "Динамо"
Также тренер отметил, что у "бело-синих" наконец-то сформировалась обойма из 20–25 футболистов, на которых можно рассчитывать. Он подчеркнул: несмотря на скромные трансферы, команда остается по-настоящему украинской, и в этом ее сильная сторона.
При этом экс-наставник сборной Украины дал понять, что не слишком интересуется "Шахтером". Буряк заявил, что уважает донецкий клуб и его владельца, но в первую очередь следит за прогрессом украинских игроков, а не за успехами клуба как такового. По его словам, "Динамо" не разбрасывается миллионами, а выстраивает команду с опорой на своих.
"Я переживаю за Судакова и других украинцев, но все остальное мне неинтересно, если честно", — признался Буряк.
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