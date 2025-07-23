Буряк дал оценку Динамо и объяснил, почему ему неинтересен Шахтер

Матч "Шахтера" против "Динамо". Фото: УНИАН

Киевское "Динамо" уверенно начало новый евросезон, разгромив мальтийский "Хамрун Спартанс" (3:0) в первом матче квалификации Лиги чемпионов. Свое мнение о победе "бело-синих" высказал легендарный игрок и тренер Леонид Буряк.

По его словам, команда Александра Шовковского подошла к старту сезона в хорошем тонусе, сообщает "Спорт-Экспресс в Украине".

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Йожеф Сабо (справа) и Леонид Буряк. Фотло: УНИАН

Буряк оценил перспективы "Динамо"

Также тренер отметил, что у "бело-синих" наконец-то сформировалась обойма из 20–25 футболистов, на которых можно рассчитывать. Он подчеркнул: несмотря на скромные трансферы, команда остается по-настоящему украинской, и в этом ее сильная сторона.

При этом экс-наставник сборной Украины дал понять, что не слишком интересуется "Шахтером". Буряк заявил, что уважает донецкий клуб и его владельца, но в первую очередь следит за прогрессом украинских игроков, а не за успехами клуба как такового. По его словам, "Динамо" не разбрасывается миллионами, а выстраивает команду с опорой на своих.

"Я переживаю за Судакова и других украинцев, но все остальное мне неинтересно, если честно", — признался Буряк.

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