Буряк назвав шанси збірної України на перемогу над Бельгією

Михайло Мудрик у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Колишній головний тренер збірної України Леонід Буряк оцінив підсумки жеребкування у Лізі Націй для команди Сергія Реброва. Навесні "синьо-жовті" зіграють у плей-офф турніру з Бельгією.

Експерт вважає, що збірна України зможе перемогти сильного суперника, повідомляє Sport.ua.

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Леонід Буряк вважає вдалим жеребкування Ліги Націй. У збірної України є чотири місяці для того, щоби підготуватися до протистояння з Бельгією. Експерт зазначив, що "синьо-жовті" можуть обіграти будь-якого суперника, якщо набирають оптимальної форми.

Анатолій Трубін втішає суперників. Фото: instagram.com/uafukraine/

Сильні сторони збірної України

Команді Сергія Реброва дістався складний суперник, але Леонід Буряк не бачить приводів засмучуватися. Він нагадав, що збірна України має солідний кадровий потенціал, тож вона не виглядає аутсайдером на тлі бельгійців. Буряк чекає на цікаве протистояння, яке подарує вболівальникам багато емоцій.

"Готуючись до гри з Бельгією, треба взяти за основу матч зі збірною Грузії. У цій зустрічі була віддача, була дуже хороша швидкість та боротьба. Усіх найкращих українських футболістів потрібно буде залучати до матчів з Бельгією. Тому що на кону стоятиме ім'я, престиж, гроші та багато інших речей", — заявив Буряк.

Тренер вважає, що Ребров має розраховувати на всіх футболістів, які можуть допомогти національній команді. Йдеться не лише про Циганкова та Маліновського, а й про Ярмоленка, який ще не сказав у збірній України свого останнього слова.

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