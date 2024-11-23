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Буряк объяснил, что поможет сборной Украины обыграть Бельгию

23 ноября 2024 18:19
Станислав Костюк - Редактор
Буряк назвал шансы сборной Украины на победу над Бельгией
Михаил Мудрик в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/
Станислав Костюк - Редактор

Бывший главный тренер сборной Украины Леонид Буряк оценил итоги жеребьевки в Лиге Наций для команды Сергея Реброва. Весной "сине-желтые" сыграют в плей-офф турнира с Бельгией. 

Эксперт считает, что сборная Украины сможет победить сильного соперника, сообщает Sport.ua

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Леонид Буряк считает удачной жеребьевку Лиги Наций. У сборной Украины есть четыре месяца для того, чтобы подготовиться к противостоянию с Бельгией. Эксперт отметил, что "сине-желтые" могут обыграть любого соперника, если набирают оптимальную форму. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин утешает соперников. Фото: instagram.com/uafukraine/

Сильные стороны сборной Украины 

Команде Сергея Реброва достался сложный соперник, но Леонид Буряк не видит поводов расстраиваться. Он напомнил, что сборная Украины имеет солидный кадровый потенциал, так что она не выглядит аутсайдером на фоне бельгийцев. Буряк ждет интересное противостояние, которое подарит болельщикам много эмоций. 

"Готовясь к игре с Бельгией, нужно взять за основу матч со сборной Грузии. В этой встрече была отдача, была очень хорошая скорость и борьба. Всех лучших украинских футболистов нужно будет привлекать к матчам с Бельгией. Потому что на кону будет стоять имя, престиж, деньги и многие другие вещи", — заявил Буряк. 

Тренер считает, что Ребров должен рассчитывать на всех футболистов, которые могут помочь национальной команде. Речь идет не только о Цыганкове и Малиновском, но и о Ярмоленко, который еще не сказал в сборной Украины своего последнего слова. 

Напомним, голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин вошел в сферу интересов мадридского "Атлетико". 

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Бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо назвал опасность, которая грозит национальной команде в матче с Бельгией. 

Виталий Миколенко вспомнил, что сказал Сергей Ребров после победы в важном поединке. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Сборная Бельгии по футболу Леонид Буряк

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18:49 В "Укрэнерго" рассказали, какими будут отключения завтра

18:38 При ударе по Курщине погибли 500 военных КНДР, — СМИ

18:27 РФ обстрелами Одесчины остановила работу завода в ПМР

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