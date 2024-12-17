Бущан чесно назвав причину поразок Динамо у Лізі Європи

Георгій Бущан у складі "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Голкіпер київського "Динамо" Георгій Бущан не має ілюзій щодо шансів команди в єврокубкових матчах.

Футболіст збірної України назвав об'єктивні причини, згідно з якими "біло-сині" не можуть здобути перемогу в Лізі Європи.

Бущан підтвердив, що динамівці дуже втомилися за останні роки, повідомляє SportArena.

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Київське "Динамо" здобуло перемогу над "Вересом" (1:0) в останньому матчі 2024 року. Цей результат допоміг "біло-синім" залишитися на першому місці в турнірній таблиці УПЛ. Проте радість уболівальників команди затьмарена серією поразки "Динамо" у Лізі Європи.

Георгій Бущан після поразки "Динамо". Фото: пресслужба "Динамо"

Бущан назвав причини невдач

Один з лідерів столичного клубу Георгій Бущан вважає, що результати в єврокубках демонструють реальний рівень нинішнього "Динамо". Він вважає, що жодна команда у світі не зуміла б виступити краще на місці "біло-синіх".

Бущан пояснив, що у "Динамо" останніми роками дуже складна логістика. Футболісти не встигають відновлюватись, вони проводять майже весь час між матчами в дорозі. "Біло-сині" їздять не лише містами України, а й переміщуються поїздом до Європи на єврокубкові поєдинки. Окрім цього, не можна забувати про тренування.

"Динамо" є абсолютним аутсайдером Ліги Європи. Команда програла шість матчів поспіль і зуміла забити лише один гол.

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