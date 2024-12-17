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Бущан объяснил, почему Динамо не удается выигрывать в еврокубках

17 декабря 2024 16:52
Станислав Костюк - Редактор
Бущан честно назвал причину поражений Динамо в Лиге Европы
Георгий Бущан в составе "Динамо". Фото: пресс-служба клуба
Станислав Костюк - Редактор

Вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан не питает иллюзий относительно шансов команды в еврокубковых матчах. Футболист сборной Украины назвал объективные причины, согласно которым "бело-синие" не могут добиться победы в Лиге Европы.

Бущан подтвердил, что "динамовцы" очень устали за последние годы, сообщает SportArena

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Киевское "Динамо" одержало победу над "Вересом" (1:0) в последнем матче 2024 года. Этот результат помог "бело-синим" остаться на первом месте в турнирной таблице УПЛ. Однако радость болельщиков команды омрачена серией поражения "Динамо" в Лиге Европы. 

Георгий Бущан
Георгий Бущан после поражения "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Бущан назвал причины неудач 

Один из лидеров столичного клуба Георгий Бущан считает, что результаты в еврокубках демонстрируют реальный уровень нынешнего "Динамо". Он считает, что ни одна команда в мире не сумела бы выступить лучше на месте "бело-синих". 

Бущан объяснил, что у "Динамо" в последние годы очень сложная логистика. Футболисты не успевают восстанавливаться, они проводят почти все время между матчами в дороге. "Бело-синие" ездят не только по городам Украины, но и перемещаются поездом в Европу на еврокубковые поединки. Помимо этого нельзя забывать о тренировках. 

"Динамо" является абсолютным аутсайдером Лиги Европы. Команда проиграла шесть матчей подряд и сумела забить только один гол. 

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спорт футбол Динамо Лига Европы УПЛ Георгий Бущан

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