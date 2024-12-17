Бущан честно назвал причину поражений Динамо в Лиге Европы

Бущан объяснил, почему Динамо не удается выигрывать в еврокубках
Вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан не питает иллюзий относительно шансов команды в еврокубковых матчах. Футболист сборной Украины назвал объективные причины, согласно которым "бело-синие" не могут добиться победы в Лиге Европы.
Бущан подтвердил, что "динамовцы" очень устали за последние годы, сообщает SportArena.
Киевское "Динамо" одержало победу над "Вересом" (1:0) в последнем матче 2024 года. Этот результат помог "бело-синим" остаться на первом месте в турнирной таблице УПЛ. Однако радость болельщиков команды омрачена серией поражения "Динамо" в Лиге Европы.
Бущан назвал причины неудач
Один из лидеров столичного клуба Георгий Бущан считает, что результаты в еврокубках демонстрируют реальный уровень нынешнего "Динамо". Он считает, что ни одна команда в мире не сумела бы выступить лучше на месте "бело-синих".
Бущан объяснил, что у "Динамо" в последние годы очень сложная логистика. Футболисты не успевают восстанавливаться, они проводят почти все время между матчами в дороге. "Бело-синие" ездят не только по городам Украины, но и перемещаются поездом в Европу на еврокубковые поединки. Помимо этого нельзя забывать о тренировках.
"Динамо" является абсолютным аутсайдером Лиги Европы. Команда проиграла шесть матчей подряд и сумела забить только один гол.
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