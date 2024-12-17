Бущан честно назвал причину поражений Динамо в Лиге Европы

Георгий Бущан в составе "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан не питает иллюзий относительно шансов команды в еврокубковых матчах. Футболист сборной Украины назвал объективные причины, согласно которым "бело-синие" не могут добиться победы в Лиге Европы.

Бущан подтвердил, что "динамовцы" очень устали за последние годы, сообщает SportArena.

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Киевское "Динамо" одержало победу над "Вересом" (1:0) в последнем матче 2024 года. Этот результат помог "бело-синим" остаться на первом месте в турнирной таблице УПЛ. Однако радость болельщиков команды омрачена серией поражения "Динамо" в Лиге Европы.

Георгий Бущан после поражения "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Бущан назвал причины неудач

Один из лидеров столичного клуба Георгий Бущан считает, что результаты в еврокубках демонстрируют реальный уровень нынешнего "Динамо". Он считает, что ни одна команда в мире не сумела бы выступить лучше на месте "бело-синих".

Бущан объяснил, что у "Динамо" в последние годы очень сложная логистика. Футболисты не успевают восстанавливаться, они проводят почти все время между матчами в дороге. "Бело-синие" ездят не только по городам Украины, но и перемещаются поездом в Европу на еврокубковые поединки. Помимо этого нельзя забывать о тренировках.

"Динамо" является абсолютным аутсайдером Лиги Европы. Команда проиграла шесть матчей подряд и сумела забить только один гол.

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