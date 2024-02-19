Челсі купує Осімхена — Наполі схвалить трансфер

Віктор Осімхен на тренуванні. Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko

Форвард збірної Нігерії та італійського "Наполі" Віктор Осімхен обрав клуб, у якому продовжить кар'єру. Результативний футболіст погодився на трансфер у "Челсі".

"Наполі" отримає за свого гравця великі гроші, повідомляє Tutto Mercato.

Декілька місяців тому Віктор Осімхен заявив керівництву "Наполі" про бажання змінити клуб. Представники футболіста провели попередні переговори із потенційними покупцями. Африканського гравця влаштували умови, які йому запропонував "Челсі".

Віктор Осімхен під час матчу. Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko

Трансфер Осімхена

Під час Кубка Африки-2024, де збірна Нігерії дійшла до фіналу, йшли переговори представників Віктора Осімхена з керівництвом "Челсі". Форвард стане одним із найбільш високооплачуваних футболістів лондонського клубу.

Контракт Осімхена з "Наполі" діє до літа 2026 року, але італійці відпустять Віктора, якщо отримають за нього близько 100 млн євро. Саме стільки "Челсі" готовий запропонувати за африканського бомбардира. Він стане пріоритетною трансферною метою "Челсі" найближчого літа.

У сезоні 2023/2024 Віктор Осімхен забив вісім голів і зробив дві результативні передачі за "Наполі". Минулого сезону нігерієць забив 26 м'ячів, став найкращим бомбардиром Серії А та допоміг неаполітанцям стати чемпіонами Італії.

Нагадаємо, Трубін зацікавив три відомі клуби — готується трансфер.

"Челсі" вирішив продати Мудрика.

Зінченко піде з "Арсенала" наприкінці сезону — на українця претендують два клуби.

Судаков іде із "Шахтаря" — відомий новий претендент на українця.

Олександр та Катерина Усики охрестили доньку Марію у Києві.