Челси покупает Осимхена — Наполи одобрит трансфер

Виктор Осимхен на тренировке. Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko

Форвард сборной Нигерии и итальянского "Наполи" Виктор Осимхен выбрал клуб, в котором продолжит карьеру. Результативный футболист согласился на трансфер в "Челси".

"Наполи" получит за своего игрока большие деньги, сообщает Tutto Mercato.

Несколько месяцев назад Виктор Осимхен заявил руководству "Наполи" о желании сменить клуб. Представители футболиста провели предварительные переговоры с потенциальными покупателями. Африканского игрока устроили условия, которые ему предложил "Челси".

Виктор Осимхен во время матча. Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko

Трансфер Осимхена

Во время Кубка Африки-2024, в котором сборная Нигерии дошла до финала, шли переговоры представителей Виктора Осимхена с руководством "Челси". Форвард станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов лондонского клуба.

Контракт Осимхена с "Наполи" действует до лета 2026-го года, но итальянцы отпустят Виктора, если получат за него порядка 100 млн евро. Именно столько "Челси" готов предложить за африканского бомбардира. Он станет приоритетной трансферной целью "Челси" ближайшим летом.

В сезоне 2023/2024 Виктор Осимхен забил восемь голов и сделал две результативные передачи за "Наполи". В прошлом сезоне нигериец забил 26 мячей, стал лучшим бомбардиром Серии А и помог неаполитанцам стать чемпионами Италии.

Напомним, Трубин заинтересовал три известных клуба — готовится трансфер.

"Челси" решил продать Мудрика.

Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — на украинца претендуют два клуба.

Судаков уходит из "Шахтера" — известен новый претендент на украинца.

Александр и Екатерина Усики покрестили дочь Марию в Киеве.