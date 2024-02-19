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Челси покупает Осимхена — Наполи одобрит трансфер

19 февраля 2024 13:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Челси покупает Осимхена — Наполи одобрит трансфер
Виктор Осимхен на тренировке. Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Нигерии и итальянского "Наполи" Виктор Осимхен выбрал клуб, в котором продолжит карьеру. Результативный футболист согласился на трансфер в "Челси". 

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Несколько месяцев назад Виктор Осимхен заявил руководству "Наполи" о желании сменить клуб. Представители футболиста провели предварительные переговоры с потенциальными покупателями. Африканского игрока устроили условия, которые ему предложил "Челси". 

Виктор Осимхен
Виктор Осимхен во время матча. Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko

Трансфер Осимхена 

Во время Кубка Африки-2024, в котором сборная Нигерии дошла до финала, шли переговоры представителей Виктора Осимхена с руководством "Челси". Форвард станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов лондонского клуба. 

Контракт Осимхена с "Наполи" действует до лета 2026-го года, но итальянцы отпустят Виктора, если получат за него порядка 100 млн евро. Именно столько "Челси" готов предложить за африканского бомбардира. Он станет приоритетной трансферной целью "Челси" ближайшим летом. 

В сезоне 2023/2024 Виктор Осимхен забил восемь голов и сделал две результативные передачи за "Наполи". В прошлом сезоне нигериец забил 26 мячей, стал лучшим бомбардиром Серии А и помог неаполитанцам стать чемпионами Италии. 

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