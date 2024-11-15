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Челсі може віддати Мудрика в оренду — про який клуб йдеться

15 листопада 2024 10:37
Станіслав Костюк - Редактор
Мудрік може піти з Челсі в оренду до іншого англійського клубу.
Михайло Мудрик у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/uafukraine/
Станіслав Костюк - Редактор

Півзахисник лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик може отримати більше ігрової практики у другій половині цього сезону. На молодого футболіста претендує відомий клуб.

Мудрик має шанс залишитися в Англії й виходити на поле щотижня, повідомляє Footballtransfers.

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У сезоні 2024/2025 Михайло Мудрик зіграв за "Челсі" 11 матчів у всіх турнірах. Українець забив 2 м'ячі та зробив 4 результативні передачі. Енцо Мареска випускає вінгера або у Лізі Конференцій та інших кубкових турнірах, або на заміну у матчах англійської Прем'єр-ліги.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/

Який клуб претендує на Мудрика

Однак у найближчому майбутньому ситуація для Михайла може змінитися на краще. Його хоче орендувати терміном на пів року "Крістал Пелас", який набрав лише 7 балів та розташувався на 18 місці у турнірній таблиці. Команді загрожує виліт з елітного дивізіону, і президент клубу пообіцяв тренерському штабу посилення складу під час зимового трансферного вікна.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик у ліфті. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Мудрик є першою кандидатурою у списку потенційних новачків "орлів". У "Крістал Пелас" впевнені, що швидкість Мудрика та його вміння підтримувати атаки допоможуть команді врятуватися від вильоту. Українець має вирішити, що для нього важливіше: місце запасного гравця в команді, яка претендує на титул, або стабільна ігрова практика в АПЛ.

Нагадаємо, захисник англійського "Борнмута" Ілля Забарний викликав інтерес в одного із грандів АПЛ.

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спорт футбол Михайло Мудрик Футбол трансфери Челсі

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