Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Челси может отдать Мудрика в аренду — о каком клубе речь arrow

Челси может отдать Мудрика в аренду — о каком клубе речь

15 ноября 2024 10:37
Станислав Костюк - Редактор
Мудрик может уйти из Челси в аренду в другой английский клуб
Михаил Мудрик в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/
Станислав Костюк - Редактор

Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик может получить больше игровой практики во второй половине нынешнего сезона. На молодого футболиста претендует известный клуб.

У Мудрика есть шанс остаться в Англии и выходить на поле каждую неделю, сообщает Footballtransfers.

Читайте также:

В сезоне 2024/2025 Михаил Мудрик сыграл за "Челси" 11 матчей во всех турнирах. Украинец забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи. Энцо Мареска выпускает вингера либо в Лиге Конференций и других кубковых турнирах, либо на замену в матчах английской Премьер-лиги. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик во время тренировки. Фото: instagram.com/uafukraine/

Какой клуб претендует на Мудрика 

Однако в ближайшем будущем ситуация для Михаила может измениться в лучшую сторону. Его хочет арендовать сроком на полгода "Кристал Пэлас", который набрал только 7 баллов и расположился на 18 месте в турнирной таблице. Команде угрожает вылет из элитного дивизиона, и президент клуба пообещал тренерскому штабу усиление состава во время зимнего трансферного окна. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в лифте. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Мудрик является первой кандидатурой в списке потенциальных новичков "орлов". В "Кристал Пэлас" уверены, что скорость Мудрика и его умение поддерживать атаки помогут команде спастись от вылета. Украинцу предстоит решить, что для него важнее: место запасного игрока в команде, которая претендует на титул, или стабильная игровая практика в АПЛ. 

Напомним, защитник английского "Борнмута" Илья Забарный вызвал интерес у одного из грандов АПЛ. 

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин летом сменить клуб, "Бенфика" решила продать игрока. 

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров вызвал в лагерь команды еще одного потенциального новичка. 

спорт футбол Михаил Мудрик Футбол трансферы Челси

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:27 На Львовщине солдат украл ПК и швейную машинку — решение суда

10:15 Польша обвинила Украину "в короткой памяти" — о чем идет речь

10:04 Можно ли оформить квартиру на ребенка и что должны знать родители

10:01 В ТЦК разъяснили порядок вручения повесток в Украине

09:59 Ближайшие родственники могут остаться без наследства — основания

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

09:59 Масштабы разрушений — последствия ночной атаки на Одессу, фото

Text

09:52 Сколько человек погибли в попытках пересечь границу — ГПСУ

09:48 Рютте призвал оказать Украине больше помощи и объяснил причину

09:48 Эти 5 советов защитят ваш смартфон от морозов зимой

09:39 Должно остановиться — Трамп сделал новое заявление о войне

10:27 На Львовщине солдат украл ПК и швейную машинку — решение суда

10:15 Польша обвинила Украину "в короткой памяти" — о чем идет речь

10:04 Можно ли оформить квартиру на ребенка и что должны знать родители

10:01 В ТЦК разъяснили порядок вручения повесток в Украине

09:59 Ближайшие родственники могут остаться без наследства — основания

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

09:59 Масштабы разрушений — последствия ночной атаки на Одессу, фото

09:48 Рютте призвал оказать Украине больше помощи и объяснил причину

09:48 Эти 5 советов защитят ваш смартфон от морозов зимой

09:39 Должно остановиться — Трамп сделал новое заявление о войне

09:33 Тысячи одесситов остались без света — адреса

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

14 ноября 2024

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

Text

09:52 Сколько человек погибли в попытках пересечь границу — ГПСУ

Text

08:00 Реакция ТЦК на ДТП с военным в Харькове — эфир Ранок.LIVE

Text

04:30 В 3 ОШБр создали батальон из мобилизованных заключенных

Text

03:47 Рекрутинг может стать причиной успеха ВСУ — командир 3 ОШБр

Text

00:38 Нардеп против проекта бюджета, за который будут голосовать в Раде

14 ноября 2024
Text

21:42 В Третьей ОШБр раскритиковали освобождение от наказания за СОЧ

Text

18:57 Юрист объяснил, что является толчком к коррупции в работе ВЛК

Text

18:08 РФ может применить против Украины иранские ракеты — прямой эфир

Text

13:15 Экстренная встреча Байдена и Си Цзиньпина — эфир День.LIVE

Text

13:02 Биткоин может "убить" банки — экономист сказал к чему здесь Трамп

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд