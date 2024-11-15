Мудрик может уйти из Челси в аренду в другой английский клуб

Михаил Мудрик в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик может получить больше игровой практики во второй половине нынешнего сезона. На молодого футболиста претендует известный клуб.

У Мудрика есть шанс остаться в Англии и выходить на поле каждую неделю, сообщает Footballtransfers.

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В сезоне 2024/2025 Михаил Мудрик сыграл за "Челси" 11 матчей во всех турнирах. Украинец забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи. Энцо Мареска выпускает вингера либо в Лиге Конференций и других кубковых турнирах, либо на замену в матчах английской Премьер-лиги.

Михаил Мудрик во время тренировки. Фото: instagram.com/uafukraine/

Какой клуб претендует на Мудрика

Однако в ближайшем будущем ситуация для Михаила может измениться в лучшую сторону. Его хочет арендовать сроком на полгода "Кристал Пэлас", который набрал только 7 баллов и расположился на 18 месте в турнирной таблице. Команде угрожает вылет из элитного дивизиона, и президент клуба пообещал тренерскому штабу усиление состава во время зимнего трансферного окна.

Михаил Мудрик в лифте. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Мудрик является первой кандидатурой в списке потенциальных новичков "орлов". В "Кристал Пэлас" уверены, что скорость Мудрика и его умение поддерживать атаки помогут команде спастись от вылета. Украинцу предстоит решить, что для него важнее: место запасного игрока в команде, которая претендует на титул, или стабильная игровая практика в АПЛ.

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