Два лідери Барселони можуть перейти в клуби з АПЛ

Челсі та Ліверпуль претендують на двох лідерів Барселони
Англійський "Ліверпуль" знайшов заміну Вірджилу Ван Дейку. Керівництво лідера АПЛ збирається підписати одного із захисників каталонської "Барселони".
"Челсі" претендує на ще одного футболіста "синьо-гранатових", повідомляє Sport.es.
Влітку 2025 року одразу два гравці "Барселони" можуть перейти в англійські клуби. Захисник Рональд Араухо, який нещодавно продовжив контракт із каталонським клубом до літа 2031 року, може підписати контракт із "Ліверпулем", який шукає гравця для заміни Вірджілу Ван Дейку. "Синьо-гранатові" хочуть отримати 60 млн євро за футболіста, який цього сезону зіграв лише 8 матчів.
Хто ще може піти з "Барселони"
Ще одним кандидатом на перехід до клубу з Англії став захисник Жюль Кунде. У нинішньому сезоні він став лідером оборони "Барселони". Француз не тільки грамотно грає в обороні, а й регулярно підключається до атак. На рахунку футболіста вже 3 роки й 7 результативних передач.
"Барселона" хотіла б зберегти Кунде у складі, однак на гравця претендує "Челсі". Лондонці готові запропонувати за француза 100 млн євро. Така сума може змусити керівництво каталонського клубу передумати. Контракт Жюля Кунде з "Барселоною" діє до літа 2027 року, а клаусула футболіста становить 1 млрд євро.
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