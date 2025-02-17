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Челсі та Ліверпуль претендують на двох лідерів Барселони

17 лютого 2025 17:31
Станіслав Костюк - Редактор
Два лідери Барселони можуть перейти в клуби з АПЛ
Гравці "Барселони" перед матчем Кубка Іспанії. Фото: Reuters/Pablo Morano
Станіслав Костюк - Редактор

Англійський "Ліверпуль" знайшов заміну Вірджилу Ван Дейку. Керівництво лідера АПЛ збирається підписати одного із захисників каталонської "Барселони".

"Челсі" претендує на ще одного футболіста "синьо-гранатових", повідомляє Sport.es.

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Влітку 2025 року одразу два гравці "Барселони" можуть перейти в англійські клуби. Захисник Рональд Араухо, який нещодавно продовжив контракт із каталонським клубом до літа 2031 року, може підписати контракт із "Ліверпулем", який шукає гравця для заміни Вірджілу Ван Дейку. "Синьо-гранатові" хочуть отримати 60 млн євро за футболіста, який цього сезону зіграв лише 8 матчів.

Рональд Араухо
Рональд Араухо святкує гол. Фото: Reuters/Nacho Doce

Хто ще може піти з "Барселони"

Ще одним кандидатом на перехід до клубу з Англії став захисник Жюль Кунде. У нинішньому сезоні він став лідером оборони "Барселони". Француз не тільки грамотно грає в обороні, а й регулярно підключається до атак. На рахунку футболіста вже 3 роки й 7 результативних передач.

Жюль Кунде
Жюль Кунде (ліворуч) і Ерік Гарсія. Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

"Барселона" хотіла б зберегти Кунде у складі, однак на гравця претендує "Челсі". Лондонці готові запропонувати за француза 100 млн євро. Така сума може змусити керівництво каталонського клубу передумати. Контракт Жюля Кунде з "Барселоною" діє до літа 2027 року, а клаусула футболіста становить 1 млрд євро.

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