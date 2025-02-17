Два лидера Барселоны могут перейти в клубы из АПЛ

Челси и Ливерпуль претендуют на двух лидеров Барселоны
Английский "Ливерпуль" нашел замену Вирджилу Ван Дейку. Руководство лидера АПЛ собирается подписать одного из защитников каталонской "Барселоны".
"Челси" претендует на еще одного футболиста "сине-гранатовых", сообщает Sport.es.
Летом 2025 года сразу два игрока "Барселоны" могут перейти в английские клубы. Защитник Рональд Араухо, который недавно продлил контракт с каталонским клубом до лета 2031 года, может подписать контракт с "Ливерпулем", который ищет игрока для замены Вирджилу Ван Дейку. "Сине-гранатовые" хотят получить 60 млн евро за футболиста, который в этом сезоне сыграл только 8 матчей.
Кто еще может уйти из "Барселоны"
Еще одним кандидатом на переход в клуб из Англии стал защитник Жюль Кунде. В нынешнем сезоне он стал лидером обороны "Барселоны". Француз не только грамотно играет в обороне, но и регулярно подключается к атакам. На счету футболиста уже 3 года и 7 результативных передач.
"Барселона" хотела бы сохранить Кунде в составе, однако на игрока претендует "Челси". Лондонцы готовы предложить за француза 100 млн евро. Такая сумма может заставить руководство каталонского клуба передумать. Контракт Жюля Кунде с "Барселоной" действует до лета 2027 года, а клаусула футболиста составляет 1 млрд евро.
Напомним, киевское "Динамо" отпустило еще одного молодого игрока, который усилил состав амбициозного клуба из УПЛ.
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