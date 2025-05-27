Челсі витратить 100 млн на несподіваного гравця

Уго Екітіке святкує перемогу. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Лондонський "Челсі" націлився на трансфер нападника "Айнтрахта" Уго Екітіке. Французький форвард провів видатний сезон у Бундеслізі і тепер може стати новим рекордним трансфером для клубу.

"Челсі" вже веде активні переговори та готовий запропонувати за 22-річного гравця 100 млн євро, повідомляє Football Transfers.

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У сезоні 2024/2025 Уго Екітіке забив 22 голи та віддав 12 результативних передач у 48 матчах за німецький клуб. Сума в 100 млн євро значно перевищує його ринкову вартість — за оцінками, вона становить близько 57,7 млн євро. Проте лондонці готові піти на переплату, щоб випередити конкурентів в особі "Ліверпуля" та "Манчестер Юнайтед".

"Челсі" шукає нового нападника

Плани "Челсі" щодо посилення лінії атаки очевидні: клуб розглядає Екітіке як ключову мету, але також тримає на радарі таких гравців, як Віктор Дьекереш, Жоау Педру та Бенджамін Шешко. Основне завдання — знайти конкуренцію для Ніколаса Джексона на позиції центрального форварда.

Уго Екітіке під час матчу. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Якщо трансфер відбудеться, Екітіке стане четвертим найдорожчим гравцем в історії клубу і лише сьомим футболістом, який перейшов в АПЛ за 100 млн євро або більше. Сам гравець пов'язаний з "Айнтрахтом" контрактом до 2029 року, і клуб поки не має наміру знижувати ціну.

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