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Главная Спорт Челси отдаст 100 млн за игрока без статуса звезды

Челси отдаст 100 млн за игрока без статуса звезды

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Дата публикации 27 мая 2025 16:31
Челси потратит 100 млн на неожиданного игрока
Уго Экитике празднует победу. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Лондонский "Челси" нацелился на трансфер нападающего "Айнтрахта" Уго Экитике. Французский форвард провел выдающийся сезон в Бундеслиге, и теперь может стать новым рекордным трансфером для клуба.

"Челси" уже ведет активные переговоры и готов предложить за 22-летнего игрока 100 млн евро, сообщает Football Transfers.

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В сезоне 2024/2025 Уго Экитике забил 22 гола и отдал 12 результативных передач в 48 матчах за немецкий клуб. Сумма в 100 млн евро значительно превышает его рыночную стоимость — по оценкам, она составляет около 57,7 млн евро. Тем не менее, лондонцы готовы пойти на переплату, чтобы опередить конкурентов в лице "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед". 

"Челси" ищет нового нападающего

Планы "Челси" по усилению линии атаки очевидны: клуб рассматривает Экитике как ключевую цель, но также держит на радаре таких игроков, как Виктор Дьекереш, Жоау Педру и Бенджамин Шешко. Основная задача — найти конкуренцию для Николаса Джексона на позиции центрального форварда.

Уго Экетике
Уго Экитике во время матча. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Если трансфер состоится, Экитике станет четвертым самым дорогим игроком в истории клуба и лишь седьмым футболистом, перешедшим в АПЛ за 100 млн евро или больше. Сам игрок связан с "Айнтрахтом" контрактом до 2029 года, и клуб пока не намерен снижать цену. 

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спорт футбол Футбол трансферы Челси Айнтрахт Франкфурт
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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