Головна Спорт Чемпіон світу зробив прогноз на бій праймових Усика та Холіфілда

Чемпіон світу зробив прогноз на бій праймових Усика та Холіфілда

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 20:13
Тоні Белью розповів, завдяки чому Усик переміг би Холіфілда
Олександр Усик. Фото: Reuters

Українського суперважковаговика Олександра Усика найчастіше порівнюють з Евандером Холіфілдом, оскільки обидва були абсолютними чемпіонами в суперважкій та першій важкій вагах. Ексчемпіон світу в крузервейті Тоні Белью зробив прогноз на гіпотетичний бій боксерів у їх праймових формах.

Свій коментар Белью залишив у інтерв’ю порталу eSportsBets.

Тони Белью
Тоні Белью. Фото: eSportsBets

Прогноз Белью на бій Холіфілда з Усиком

Белью, який раніше вважав Холіфілда непереможним у крузервейті на всі часи, змінив свою думку. Тоні вважає, що Усик переміг би американця завдяки своїй видатній роботі ніг, яка стала б серйозною проблемою.

Тоні додав, що такий бій мав би відбутися, коли Холіфілд ще виступав у крузервейті, адже спуск у вагу для нього вже був би неможливим, як і для Усика.

Тоні переконаний, що, оскільки Усик не зможе повернутися до крузервейту, тому краща версія українця в попередній вазі була в бою проти Мурата Гассієва.

Британець зазначив, що Усик уникав би відкритих розмінів з Холіфілдом, використовуючи рухливість і боксерський стиль, що могло би стати найкращим виступом у кар’єрі українця.

Нагадаємо, раніше тренер 20-річного проспекта Мозеса Ітауми розповів, що наполягає на бою з Усиком.

Олександр Усик бокс Евандер Холіфілд професійний бокс українські боксери
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
