Тоні Белью розповів, завдяки чому Усик переміг би Холіфілда

Олександр Усик. Фото: Reuters

Українського суперважковаговика Олександра Усика найчастіше порівнюють з Евандером Холіфілдом, оскільки обидва були абсолютними чемпіонами в суперважкій та першій важкій вагах. Ексчемпіон світу в крузервейті Тоні Белью зробив прогноз на гіпотетичний бій боксерів у їх праймових формах.

Свій коментар Белью залишив у інтерв’ю порталу eSportsBets.

Реклама

Читайте також:

Тоні Белью. Фото: eSportsBets

Прогноз Белью на бій Холіфілда з Усиком

Белью, який раніше вважав Холіфілда непереможним у крузервейті на всі часи, змінив свою думку. Тоні вважає, що Усик переміг би американця завдяки своїй видатній роботі ніг, яка стала б серйозною проблемою.

Тоні додав, що такий бій мав би відбутися, коли Холіфілд ще виступав у крузервейті, адже спуск у вагу для нього вже був би неможливим, як і для Усика.

Тоні переконаний, що, оскільки Усик не зможе повернутися до крузервейту, тому краща версія українця в попередній вазі була в бою проти Мурата Гассієва.

Британець зазначив, що Усик уникав би відкритих розмінів з Холіфілдом, використовуючи рухливість і боксерський стиль, що могло би стати найкращим виступом у кар’єрі українця.

Нагадаємо, раніше тренер 20-річного проспекта Мозеса Ітауми розповів, що наполягає на бою з Усиком.

Австралійська легкоатлетка Нікола Оліслагерс в Лозанні знову перемогла Ярославу Магучіх — вона розповіла, як у неї це вийшло.

Світова рекордсменка Софія Гречко показала себе на звабливих знімках.

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід відреагувала на дискваліфікацію Марини Бех-Романчук.