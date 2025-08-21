Тоні Белью розповів, завдяки чому Усик переміг би Холіфілда

Чемпіон світу зробив прогноз на бій праймових Усика та Холіфілда
Українського суперважковаговика Олександра Усика найчастіше порівнюють з Евандером Холіфілдом, оскільки обидва були абсолютними чемпіонами в суперважкій та першій важкій вагах. Ексчемпіон світу в крузервейті Тоні Белью зробив прогноз на гіпотетичний бій боксерів у їх праймових формах.
Свій коментар Белью залишив у інтерв’ю порталу eSportsBets.
Прогноз Белью на бій Холіфілда з Усиком
Белью, який раніше вважав Холіфілда непереможним у крузервейті на всі часи, змінив свою думку. Тоні вважає, що Усик переміг би американця завдяки своїй видатній роботі ніг, яка стала б серйозною проблемою.
Тоні додав, що такий бій мав би відбутися, коли Холіфілд ще виступав у крузервейті, адже спуск у вагу для нього вже був би неможливим, як і для Усика.
Тоні переконаний, що, оскільки Усик не зможе повернутися до крузервейту, тому краща версія українця в попередній вазі була в бою проти Мурата Гассієва.
Британець зазначив, що Усик уникав би відкритих розмінів з Холіфілдом, використовуючи рухливість і боксерський стиль, що могло би стати найкращим виступом у кар’єрі українця.
