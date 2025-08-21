Видео
Чемпион мира сделал прогноз на бой праймовых Усика и Холифилда

Чемпион мира сделал прогноз на бой праймовых Усика и Холифилда

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 20:13
Тони Белью рассказал, благодаря чему Усик победил бы Холифилда
Александр Усик. Фото: Reuters

Украинского супертяжеловеса Александра Усика чаще всего сравнивают с Эвандером Холифилдом, поскольку оба были абсолютными чемпионами в супертяжелом и первом тяжелом весах. Экс-чемпион мира в крузервейте Тони Белью сделал прогноз на гипотетический бой боксеров в их праймовых формах.

Свой комментарий Белью оставил в интервью порталу eSportsBets.

Тони Белью
Тони Белью. Фото: eSportsBets

Прогноз Белью на бой Холифилда с Усиком

Белью, который ранее считал Холифилда непобедимым в крузервейте во все времена, изменил свое мнение. Тони считает, что Усик победил бы американца благодаря своей выдающейся работе ног, которая стала бы серьезной проблемой.

Тони добавил, что такой бой должен был бы состояться, когда Холифилд еще выступал в крузервейте, ведь спуск ниже в весе для него уже был бы невозможен, как и для Усика.

Тони убежден, что поскольку Усик не сможет вернуться в крузервейт, поэтому лучшая версия украинца в предыдущем весе была в бою против Мурата Гассиева.

Британец отметил, что Усик избегал бы открытых разменов с Холифилдом, используя подвижность и боксерский стиль, что могло бы стать лучшим выступлением в карьере украинца.

Напомним, ранее тренер 20-летнего проспекта Мозеса Итаумы рассказал, что настаивает на бою с Усиком.

Александр Усик бокс Эвандер Холифилд профессиональный бокс украинские боксеры
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
