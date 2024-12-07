Політична позиція ексдинамівця Деметрадзе: зв'язок з Каладзе та протести

Георгій Деметрадзе. Фото: скриншот

У київському "Динамо" часів Валерія Лобановського наприкінці 90-х років грали два грузини — захисник Каха Каладзе, і форвард Георгій Деметрадзе. Якщо перший через багато років став політиком від партії влади в Грузії та виступив проти народних мітингів, то позиція другого поки що невідома.

Георгій продовжує утримуватися від різних заяв, але цілком ясно, що він міг би подумати, повідомив портал Новини.LIVE.

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Георгій Деметрадзе. Фото: football24.ua

Яка політична позиція у Деметрадзе

Георгій був хорошим футболістом, але нестабільним. На відміну від Каладзе він перейшов у "Реал Сосьєдад" у Ла-Лізі, де не заграв. При цьому в політиці його погляди стабільні, адже він друг Каладзе.

До того ж, коли при владі був колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, Георгій 2,5 року сидів у в'язниці за статтею, пов'язаною з кримінальними угрупованнями та злодіями у законі. Деметрадзе стверджує, що його незаконно ув'язнили й утримували за ґратами.

Деметрадзе у складі "Металурга" Донецьк. Фото: ISD

Деметрадзе після зміни влади випустили на волю за амністією як політв'язня. Відтоді він жодного доброго слова не сказав про тих людей, які зараз намагаються очолити протести. Колишній футболіст вважає опозицію особистими ворогами.

Щодо ситуації в Грузії, то Георгія немає в соцмережах, він не дає інтерв'ю, але складно повірити, щоб змінилася його позиція до людей, які його ув'язнили.

Нагадаємо, раніше Каладзе через протести в Грузії зробив українофобську заяву.

Потім президент України Володимир Зеленський запровадив проти Каладзе санкції.

Також Каладзе раніше розкритикував зірок збірної Грузії з футболу за підтримку протестів.