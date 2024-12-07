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Отреагировал ли на протесты второй звездный грузин из Динамо

7 декабря 2024 08:58
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Политическая позиция экс-динамовца Деметрадзе: связь с Каладзе и протесты.
Георгий Деметрадзе. Фото: скриншот
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В киевском "Динамо" времен Валерия Лобановского в конце 90-х годов играли два грузина — защитник Каха Каладзе и форвард Георгий Деметрадзе. Если первый спустя много лет стал политиком от партии власти в Грузии и выступил против народных митингов, то позиция второго пока неизвестна.

Георгий продолжает воздерживаться от различных заявлений, но предельно ясно, что он мог бы подумать, передает портал Новини.LIVE.

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Георгий Деметрадзе
Георгий Деметрадзе. Фото: football24.ua

Какая политическая позиция у Деметрадзе

Георгий был хорошим футболистом, но нестабильным. В отличие от Каладзе он перешел в "Реал Сосьедад" в Ла Лиге, где не заиграл. При этом в политике его взгляды стабильны, ведь он является другом Каладзе.

К тому же, когда у власти был бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, Георгий 2,5 года сидел в тюрьме по статье, связанной с криминальными группировками и ворами в законе. Деметрадзе утверждает, что его незаконно посадили в тюрьму и удерживали там.

Георгий Деметрадзе
Деметрадзе в составе "Металлурга" Донецк. Фото: ISD

Деметрадзе после смены власти выпустили на свободу по амнистии как политзаключенного. С тех пор он ни единого хорошего слова не сказал о тех людях, которые сейчас пытаются возглавить протесты. Бывший футболист считает оппозицию личными врагами.

Касаемо ситуации в Грузии, то Георгия нет в соцсетях, он не дает интервью, но сложно поверить, чтобы изменилась его позиция к людям, которые его посадили в тюрьму.

Напомним, ранее Каладзе из-за протестов в Грузии сделал украинофобское заявление.

Затем президент Украины Владимир Зеленский ввел против Каладзе санкции.

Также Каладзе ранее раскритиковал звезд сборной Грузии по футболу за поддержку протестов.

футбол Грузия Каха Каладзе Сборная Грузии по футболу протесты в Грузии Георгий Деметрадзе

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