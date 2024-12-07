Политическая позиция экс-динамовца Деметрадзе: связь с Каладзе и протесты.

Георгий Деметрадзе. Фото: скриншот

В киевском "Динамо" времен Валерия Лобановского в конце 90-х годов играли два грузина — защитник Каха Каладзе и форвард Георгий Деметрадзе. Если первый спустя много лет стал политиком от партии власти в Грузии и выступил против народных митингов, то позиция второго пока неизвестна.

Георгий продолжает воздерживаться от различных заявлений, но предельно ясно, что он мог бы подумать, передает портал Новини.LIVE.

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Георгий Деметрадзе. Фото: football24.ua

Какая политическая позиция у Деметрадзе

Георгий был хорошим футболистом, но нестабильным. В отличие от Каладзе он перешел в "Реал Сосьедад" в Ла Лиге, где не заиграл. При этом в политике его взгляды стабильны, ведь он является другом Каладзе.

К тому же, когда у власти был бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, Георгий 2,5 года сидел в тюрьме по статье, связанной с криминальными группировками и ворами в законе. Деметрадзе утверждает, что его незаконно посадили в тюрьму и удерживали там.

Деметрадзе в составе "Металлурга" Донецк. Фото: ISD

Деметрадзе после смены власти выпустили на свободу по амнистии как политзаключенного. С тех пор он ни единого хорошего слова не сказал о тех людях, которые сейчас пытаются возглавить протесты. Бывший футболист считает оппозицию личными врагами.

Касаемо ситуации в Грузии, то Георгия нет в соцсетях, он не дает интервью, но сложно поверить, чтобы изменилась его позиция к людям, которые его посадили в тюрьму.

Напомним, ранее Каладзе из-за протестов в Грузии сделал украинофобское заявление.

Затем президент Украины Владимир Зеленский ввел против Каладзе санкции.

Также Каладзе ранее раскритиковал звезд сборной Грузии по футболу за поддержку протестов.