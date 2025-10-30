Відео
Україна
Чісора пояснив, чому бій Усик — Вордлі не відбудеться

Чісора пояснив, чому бій Усик — Вордлі не відбудеться

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 19:41
Оновлено: 19:40
Чісора назвав перевагу Усика над Вордлі
Фабіо Вордлі знайшов пролом у захисті Джозефа Паркера. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Відомий британський боксер Дерек Чісора відповів на запитання про шанси Фабіо Вордлі перемогти на рингу Олександра Усика. Два чемпіони можуть зустрітися в протистоянні за пояс WBO.

Чісора не вірить у те, що Вордлі вистачить майстерності, щоб перемогти Усика, повідомляє DAZN Boxing.

Читайте також:

Фабіо Вордлі переміг Джозефа Паркера після того, як в 11 раунді суддя зупинив бій. Він став обов'язковим суперником для Олександра Усика в боротьбі за пояс за версією WBO. Однак Дерек Чісора не вірить, що такий поєдинок відбудеться, і не бачить шансів у британця перемогти чемпіона.

Дерек Чисора и Александр Усик
Дерек Чісора (ліворуч) та Олександр Усик. Фото: instagram.com/onlyfullfights/

Що Чісора сказав про бій Усик — Вордлі

Досвідчений боксер, який готується до свого останнього бою в кар'єрі, вважає, що абсолютний чемпіон світу нокаутує Фабіо Вордлі за 6 раундів. На думку Дерека Чісори, українець змусить молодого опонента напружено працювати. Експерт назвав Усика "звіром".

"Треба не просто бути у формі, а набрати оптимальні кондиції, найкращі в житті. І йдеться не тільки про фізичну готовність, треба бути ментально сильним, щоб протистояти Усику. Він вичікує, змушує постійно рухатися, а потім ловити суперника на контратаці та відправляє в нокдаун", — заявив Чісора.

Також Дерек засумнівався в тому, що Усик битиметься з Вордлі. На думку британця, українець звик до високих гонорарів після поєдинків із Тайсоном Ф'юрі та Даніелем Дюбуа, і за протистояння з Вордлі теж зажадає великий гонорар.

Нагадаємо, раніше Френк Воррен пояснив, чим Фабіо Вордлі може бути небезпечний для Олександра Усика на рингу.

А Василь Ломаченко вперше із закінчення кар'єри взяв участь у публічному заході.

Також Ломаченко чесно зізнався, чому вирішив піти з професійного спорту, і йдеться не про травми.

спорт Олександр Усик бокс Дерек Чісора Фабіо Вордлі Бій Усик — Вордлі
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
