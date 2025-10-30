Чисора назвал преимущество Усика над Уордли

Фабио Уордли нашел брешь в защите Джозефа Паркера. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Известный британский боксер Дерек Чисора ответил на вопрос о шансах Фабио Уордли победить на ринге Александра Усика. Два чемпиона могут встретиться в противостоянии за пояс WBO.

Чисора не верит в то, что Уордли хватит мастерства, чтобы победить Усика, сообщает DAZN Boxing.

Фабио Уордли победил Джозефа Паркера после того, как в 11 раунде судья остановил бой. Он стал обязательным соперником для Александра Усика в борьбе за пояс по версии WBO. Однако Дерек Чисора не верит, что такой поединок состоится, и не видит шансов у британца победить чемпиона.

Дерек Чисора (слева) и Александр Усик. Фото: instagram.com/onlyfullfights/

Что Чисора сказал про бой Усик — Уордли

Опытный боксер, который готовится к своему последнему бою в карьере, считает, что абсолютный чемпион мира нокаутирует Фабио Уордли за 6 раундов. По мнению Дерека Чисоры, украинец заставит молодого оппонента напряженно работать. Эксперт назвал Усика "зверем".

"Надо не просто быть в форме, а набрать оптимальные кондиции, лучшие в жизни. И речь не только о физической готовности, надо быть ментально сильным, чтобы противостоять Усику. Он выжидает, заставляет постоянно двигаться, а затем ловить соперника на контратаке и отправляет в нокдаун", — заявил Чисора.

Также Дерек усомнился в том, что Усик будет сражаться с Уордли. По мнению британца, украинец привык к высоким гонорарам после поединков с Тайсоном Фьюри и Даниэлем Дюбуа, и за противостояние с Уордли тоже потребует большой гонорар.

