Чисора объяснил, почему бой Усик — Уордли не состоится

Дата публикации 30 октября 2025 19:41
обновлено: 19:40
Чисора назвал преимущество Усика над Уордли
Фабио Уордли нашел брешь в защите Джозефа Паркера. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Известный британский боксер Дерек Чисора ответил на вопрос о шансах Фабио Уордли победить на ринге Александра Усика. Два чемпиона могут встретиться в противостоянии за пояс WBO. 

Чисора не верит в то, что Уордли хватит мастерства, чтобы победить Усика, сообщает DAZN Boxing

Фабио Уордли победил Джозефа Паркера после того, как в 11 раунде судья остановил бой. Он стал обязательным соперником для Александра Усика в борьбе за пояс по версии WBO. Однако Дерек Чисора не верит, что такой поединок состоится, и не видит шансов у британца победить чемпиона. 

Дерек Чисора и Александр Усик
Дерек Чисора (слева) и Александр Усик. Фото: instagram.com/onlyfullfights/

Что Чисора сказал про бой Усик — Уордли 

Опытный боксер, который готовится к своему последнему бою в карьере, считает, что абсолютный чемпион мира нокаутирует Фабио Уордли за 6 раундов. По мнению Дерека Чисоры, украинец заставит молодого оппонента напряженно работать. Эксперт назвал Усика "зверем". 

"Надо не просто быть в форме, а набрать оптимальные кондиции, лучшие в жизни. И речь не только о физической готовности, надо быть ментально сильным, чтобы противостоять Усику. Он выжидает, заставляет постоянно двигаться, а затем ловить соперника на контратаке и отправляет в нокдаун", — заявил Чисора. 

Также Дерек усомнился в том, что Усик будет сражаться с Уордли. По мнению британца, украинец привык к высоким гонорарам после поединков с Тайсоном Фьюри и Даниэлем Дюбуа, и за противостояние с Уордли тоже потребует большой гонорар. 

Напомним, ранее Фрэнк Уоррен объяснил, чем Фабио Уордли может быть опасен для Александра Усика на ринге. 

А Василий Ломаченко впервые с окончания карьеры принял участие в публичном мероприятии. 

Также Ломаченко честно признался, почему решил уйти из профессионального спорта, и дело не в травмах. 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
