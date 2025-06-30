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Головна Спорт Чоловіча збірна України виграла у Болгарії в Лізі націй — відео

Чоловіча збірна України виграла у Болгарії в Лізі націй — відео

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 00:15
Збірна України перемогла Болгарію в Лізі націй-2025
Чоловіча збірна України після перемоги. Фото: en.volleyballworld.com

Чоловіча збірна України з волейболу зіграла черговий матч Ліги націй-2025. Суперником синьо-жовтих стала команда Болгарії.

Збірна України перемогла з рахунком 3:1, повідомляє "Суспільне".

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У першому сеті болгари захопили ініціативу, зробили комфортний відірив та виграли 25:20.

Другий сет був рівним, але Україна в кінцівці натиснула та перемогла 25:19. Третій сет видався драматичним, оскільки команди йшли нарівні до 22:22, але "синьо-жовті" вирвали перемогу — 26:24.

Сборная Украины по волейболу
Чоловіча збірна України з волейболу. Фото: en.volleyballworld.com

У вирішальному четвертому сеті Україна зберігала мінімальну перевагу, закривши матч із рахунком 25:22.

Україна — Болгарія — 3:1 (20:25, 25:19, 26:24, 25:22)

Завдяки перемозі Україна піднялася на п’яте місце в турнірній таблиці Ліги націй-2025, маючи 5 перемог у 8 матчах і 15 очок. Попереду — Польща (18 очок), Бразилія (17), Японія (12) і Франція (15).

Наступний матч Україна зіграє 16 липня проти Нідерландів.

Нагадаємо, раніше жіноча збірна України з волейболу втретє виграла Золоту Євролігу.

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Болгарія волейбол збірна України з волейболу Ліга націй (волейбол) Збірна Болгарії з волейболу
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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