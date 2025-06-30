Збірна України перемогла Болгарію в Лізі націй-2025

Чоловіча збірна України після перемоги. Фото: en.volleyballworld.com

Чоловіча збірна України з волейболу зіграла черговий матч Ліги націй-2025. Суперником синьо-жовтих стала команда Болгарії.

Збірна України перемогла з рахунком 3:1, повідомляє "Суспільне".

Реклама

Читайте також:

Україна виявилась сильнішою за Болгарію

У першому сеті болгари захопили ініціативу, зробили комфортний відірив та виграли 25:20.

Другий сет був рівним, але Україна в кінцівці натиснула та перемогла 25:19. Третій сет видався драматичним, оскільки команди йшли нарівні до 22:22, але "синьо-жовті" вирвали перемогу — 26:24.

Чоловіча збірна України з волейболу. Фото: en.volleyballworld.com

У вирішальному четвертому сеті Україна зберігала мінімальну перевагу, закривши матч із рахунком 25:22.

Україна — Болгарія — 3:1 (20:25, 25:19, 26:24, 25:22)

Завдяки перемозі Україна піднялася на п’яте місце в турнірній таблиці Ліги націй-2025, маючи 5 перемог у 8 матчах і 15 очок. Попереду — Польща (18 очок), Бразилія (17), Японія (12) і Франція (15).

Наступний матч Україна зіграє 16 липня проти Нідерландів.

Нагадаємо, раніше жіноча збірна України з волейболу втретє виграла Золоту Євролігу.

Раніше відоме видання несподівано виключило чемпіона світу з боксу Олександра Усика з ТОП-15 кращих боксерів поза вагової категорії.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх виграла на командному чемпіонаті Європи.