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Главная Спорт Мужская сборная Украины выиграла у Болгарии в Лиге наций — видео

Мужская сборная Украины выиграла у Болгарии в Лиге наций — видео

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 00:15
Сборная Украины победила Болгарию в Лиге наций-2025
Мужская сборная Украины после победы. Фото: en.volleyballworld.com

Мужская сборная Украины по волейболу сыграла очередной матч Лиги наций-2025. Соперником сине-желтых стала команда Болгарии.

Сборная Украины победила со счетом 3:1, сообщает "Суспільне".

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В первом сете болгары захватили инициативу, сделали комфортный отрыв и выиграли 25:20.

Второй сет был равным, но Украина в концовке надавила и победила 25:19. Третий сет выдался драматичным, поскольку команды шли вровень до 22:22, но "сине-желтые" вырвали победу — 26:24.

Сборная Украины по волейболу
Мужская сборная Украины по волейболу. Фото: en.volleyballworld.com

В решающем четвертом сете Украина сохраняла минимальное преимущество, закрыв матч со счетом 25:22.

Украина — Болгария — 3:1 (20:25, 25:19, 26:24, 25:22)

Благодаря победе Украина поднялась на пятое место в турнирной таблице Лиги наций-2025, имея пять побед в восьми матчах и 15 очков. Впереди — Польша (18 очков), Бразилия (17), Япония (12) и Франция (15).

Следующий матч Украина сыграет 16 июля против Нидерландов.

Напомним, ранее женская сборная Украины по волейболу в третий раз выиграла Золотую Евролигу.

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Болгария волейбол сборная Украина по волейболу Лига наций (волейбол) Сборная Болгарии по волейболу
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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