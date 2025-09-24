ФІФА готує масштабне розширення ЧС-2030 з футболу

Дональд Трамп та президент ФІФА Джанні Інфантіно. Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Міжнародна Федерація футболу (ФІФА) розглядає можливість провести чемпіонат світу 2030 року в рекордному форматі. Уперше в історії турніру кількість учасників може зрости до 64 національних збірних.

Ініціатива належить КОНМЕБОЛ, а організація готова її підтримати, повідомляє видання Ole.

За такого сценарію Мундіаль буде розділено на 16 груп, кожна з яких отримає по чотири команди. У плей-офф зможуть пройти по два найсильніших колективи, що дасть змогу зберегти високий рівень спортивної інтриги на ранній стадії.

Уболівальники під час матчу. Фото: Reuters/Gaby Oraa

Яким буде ЧС-2030 з футболу

Проведення матчів розподілять між шістьма країнами. Іспанія, Португалія та Марокко приймуть основну частину ігор, а Аргентина, Парагвай та Уругвай будуть господарями трьох групових квартетів. Це рішення символічне, адже саме в Уругваї 1930 року відбувся перший чемпіонат світу.

ФІФА вже має досвід розширення числа учасників. Наступний чемпіонат світу 2026 року стане дебютним для 48 збірних і відбуватиметься у США, Канаді та Мексиці. Новий крок у 2030 році зробить турнір ще масштабнішим і посилить інтерес уболівальників по всьому світу.

Мундіаль із 64 командами стане найбільшим в історії футболу і може відкрити нові можливості для країн, які раніше рідко брали участь у фінальній стадії. Такий формат дасть змогу більшій кількості національних федерацій заявити про себе на світовому рівні.

