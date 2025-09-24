Відео
Окупанти захопили дитину після розстрілу сім’ї на Донеччині
Головна Спорт ЧС-2030 з футболу матиме новий формат — що зміниться

ЧС-2030 з футболу матиме новий формат — що зміниться

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 11:31
ФІФА готує масштабне розширення ЧС-2030 з футболу
Дональд Трамп та президент ФІФА Джанні Інфантіно. Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Міжнародна Федерація футболу (ФІФА) розглядає можливість провести чемпіонат світу 2030 року в рекордному форматі. Уперше в історії турніру кількість учасників може зрости до 64 національних збірних.

Ініціатива належить КОНМЕБОЛ, а організація готова її підтримати, повідомляє видання Ole.

Читайте також:

За такого сценарію Мундіаль буде розділено на 16 груп, кожна з яких отримає по чотири команди. У плей-офф зможуть пройти по два найсильніших колективи, що дасть змогу зберегти високий рівень спортивної інтриги на ранній стадії.

Болельщики
Уболівальники під час матчу. Фото: Reuters/Gaby Oraa

Яким буде ЧС-2030 з футболу

Проведення матчів розподілять між шістьма країнами. Іспанія, Португалія та Марокко приймуть основну частину ігор, а Аргентина, Парагвай та Уругвай будуть господарями трьох групових квартетів. Це рішення символічне, адже саме в Уругваї 1930 року відбувся перший чемпіонат світу.

ФІФА вже має досвід розширення числа учасників. Наступний чемпіонат світу 2026 року стане дебютним для 48 збірних і відбуватиметься у США, Канаді та Мексиці. Новий крок у 2030 році зробить турнір ще масштабнішим і посилить інтерес уболівальників по всьому світу.

Мундіаль із 64 командами стане найбільшим в історії футболу і може відкрити нові можливості для країн, які раніше рідко брали участь у фінальній стадії. Такий формат дасть змогу більшій кількості національних федерацій заявити про себе на світовому рівні.

Нагадаємо, раніше стало відомо про намір УЄФА змінити єврокубковий турнір для київського "Динамо".

Екснаставник "Динамо" Олег Лужний оцінив інформацію про свій перехід на роботу в збірну України.

Срібна призерка ЧС-2025 з легкої атлетики Марія Жодзик втекла з Білорусі, щоб виступати під прапором Польщі.

спорт футбол Джанні Інфантіно ФІФА чемпіонат світу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
