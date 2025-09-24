Видео
У ЧМ-2030 по футболу будет новый формат — что изменится

У ЧМ-2030 по футболу будет новый формат — что изменится

Дата публикации 24 сентября 2025 11:31
ФИФА готовит масштабное расширение ЧМ-2030 по футболу
Дональд Трамп и президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Международная Федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность провести чемпионат мира 2030 года в рекордном формате. Впервые в истории турнира число участников может вырасти до 64 национальных сборных.

Инициатива принадлежит КОНМЕБОЛ, а организация готова ее поддержать, сообщает издание Ole.

При таком сценарии Мундиаль будет разделен на 16 групп, каждая из которых получит по четыре команды. В плей-офф смогут пройти по два сильнейших коллектива, что позволит сохранить высокий уровень спортивной интриги на ранней стадии. 

Болельщики
Болельщики во время матча. Фото: Reuters/Gaby Oraa

Каким будет ЧМ-2030 по футболу

Проведение матчей распределят между шестью странами. Испания, Португалия и Марокко примут основную часть игр, а Аргентина, Парагвай и Уругвай будут хозяевами трёх групповых квартетов. Это решение символично, ведь именно в Уругвае в 1930 году прошел первый чемпионат мира.

ФИФА уже имеет опыт расширения числа участников. Следующий чемпионат мира 2026 года станет дебютным для 48 сборных и будет проходить в США, Канаде и Мексике. Новый шаг в 2030 году сделает турнир еще масштабнее и усилит интерес болельщиков по всему миру.

Мундиаль с 64 командами станет крупнейшим в истории футбола и может открыть новые возможности для стран, которые ранее редко участвовали в финальной стадии. Такой формат позволит большему числу национальных федераций заявить о себе на мировом уровне. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
