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Чутки були неправдою — до клубу УПЛ повернувся відомий гравець

2 лютого 2025 15:42
Олександр Ільющенков - Редактор
До клубу УПЛ приєднався відомий легіонер — про кого йдеться
Гравці черкаського ЛНЗ. Фото: instagram.com/fmomoh22
Олександр Ільющенков - Редактор

Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону. Деякі з них отримують довгоочікувані кадрові поповнення

Нігерійський форвард Френсіс Момо приєднався до черкаського ЛНЗ на зборах в Іспанії, повідомляє пресслужба клубу

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Таким чином чутки щодо його небажання повертатися до України виявилися лише чутками. Зараз гравець вже тренується з командою. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Момо повернувся

У ЛНЗ показали декілька кадрів з тренування, на якому вже був помічений Момо. Команда Романа Григорчука провела підготовку до наступного контрольного матчу. 

Момо повернувся до клубу вчора, 1 лютого. Він пропустив частину підготовки через проблеми з документами.

Раніше інсайдери повідомляли, що форвард ЛНЗ відмовляється повертатись через війну в Україні, однак, як бачимо, ця інформація не підтвердилась. 

Френсіс Момо перейшов до ЛНЗ влітку 2024 року зі швейцарського "Грассхоппера". Його контракт діє до літа 2027 року. 

Нагадаємо, київське "Динамо" віддало одного із своїх форвардів у чергову оренду. На цього гравця в Києві більше не розраховують. 

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