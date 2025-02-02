До клубу УПЛ приєднався відомий легіонер — про кого йдеться

Чутки були неправдою — до клубу УПЛ повернувся відомий гравець
Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону. Деякі з них отримують довгоочікувані кадрові поповнення.
Нігерійський форвард Френсіс Момо приєднався до черкаського ЛНЗ на зборах в Іспанії, повідомляє пресслужба клубу.
Таким чином чутки щодо його небажання повертатися до України виявилися лише чутками. Зараз гравець вже тренується з командою.
Момо повернувся
У ЛНЗ показали декілька кадрів з тренування, на якому вже був помічений Момо. Команда Романа Григорчука провела підготовку до наступного контрольного матчу.
Момо повернувся до клубу вчора, 1 лютого. Він пропустив частину підготовки через проблеми з документами.
Раніше інсайдери повідомляли, що форвард ЛНЗ відмовляється повертатись через війну в Україні, однак, як бачимо, ця інформація не підтвердилась.
Френсіс Момо перейшов до ЛНЗ влітку 2024 року зі швейцарського "Грассхоппера". Його контракт діє до літа 2027 року.
Нагадаємо, київське "Динамо" віддало одного із своїх форвардів у чергову оренду. На цього гравця в Києві більше не розраховують.
У "Динамо" також можуть продати одного із своїх лідерів. На Віталія Буяльського вже є конкретні претенденти.
Українська плавчиня Яна Клочкова зникла із публічного простору. ЗМІ дізналися, де вона зараз знаходиться.
Читайте Новини.LIVE!