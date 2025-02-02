К клубу УПЛ присоединился известный легионер — о ком идет речь

Слухи были неправдой — в клуб УПЛ вернулся известный игрок
Украинские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона. Некоторые из них получают долгожданные кадровые пополнения.
Нигерийский форвард Фрэнсис Момо присоединился к черкасскому ЛНЗ на сборах в Испании, сообщает пресс-служба клуба.
Таким образом слухи о его нежелании возвращаться в Украину оказались лишь слухами. Сейчас игрок уже тренируется с командой.
Момо вернулся
В ЛНЗ показали несколько кадров с тренировки, на которой уже был замечен Момо. Команда Романа Григорчука провела подготовку к следующему контрольному матчу.
Момо вернулся в клуб вчера, 1 февраля. Он пропустил часть подготовки из-за проблем с документами.
Ранее инсайдеры сообщали, что форвард ЛНЗ отказывается возвращаться из-за войны в Украине, однако, как видим, эта информация не подтвердилась.
Фрэнсис Момо перешел в ЛНЗ летом 2024 года из швейцарского "Грассхоппера". Его контракт действует до лета 2027 года.
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