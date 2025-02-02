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Слухи были неправдой — в клуб УПЛ вернулся известный игрок

2 февраля 2025 15:42
Александр Ильющенков - Редактор
К клубу УПЛ присоединился известный легионер — о ком идет речь
Игроки черкасского ЛНЗ. Фото: instagram.com/fmomoh22
Александр Ильющенков - Редактор

Украинские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона. Некоторые из них получают долгожданные кадровые пополнения.

Нигерийский форвард Фрэнсис Момо присоединился к черкасскому ЛНЗ на сборах в Испании, сообщает пресс-служба клуба.

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Таким образом слухи о его нежелании возвращаться в Украину оказались лишь слухами. Сейчас игрок уже тренируется с командой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Момо вернулся

В ЛНЗ показали несколько кадров с тренировки, на которой уже был замечен Момо. Команда Романа Григорчука провела подготовку к следующему контрольному матчу.

Момо вернулся в клуб вчера, 1 февраля. Он пропустил часть подготовки из-за проблем с документами.

Ранее инсайдеры сообщали, что форвард ЛНЗ отказывается возвращаться из-за войны в Украине, однако, как видим, эта информация не подтвердилась.

Фрэнсис Момо перешел в ЛНЗ летом 2024 года из швейцарского "Грассхоппера". Его контракт действует до лета 2027 года.

Напомним, киевское "Динамо" отдало одного из своих форвардов в очередную аренду. На этого игрока в Киеве больше не рассчитывают.

В "Динамо" также могут продать одного из своих лидеров. На Виталия Буяльского уже есть конкретные претенденты.

Украинская пловчиха Яна Клочкова исчезла из публичного пространства. СМИ узнали, где она сейчас находится.

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