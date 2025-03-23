Кевін де Брюйне пояснив, чому не боїться програшу Україні

Гравець збірної Бельгії Кевін Де Брюйне. Фото: REUTERS/Phil Noble

У Генку відбудеться другий поєдинок плей-оф Ліги націй між Україною та Бельгією. Напередодні матчу тренери та гравці прокоментували ситуацію в командах.

Лідер збірної Бельгії Кевін де Брюйне заявив, що не вважатиме катастрофою виліт в дивізіон В, пише VoetbalNieuws.

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Гравець збірної Бельгії Кевін Де Брюйне. Фото: Reuters/Lee Smit

Що сказав Де Брюйне

"Звичайно, краще перемагати, щоб отримувати впевненість. Але якщо це означає залишитися в дивізіоні А та програвати багато матчів, можливо, краще виступати в дивізіоні B", — зазначив футболіст.

За його словами, тоді збірна Бельгії гратиме з більшою кількістю команд її рівня та зможе виграти більше матчів, що важливо для рейтингу.

Якщо збірна Бельгії вилетить в дивізіон В, то буде грати там вперше з моменту створення турніру в 2018 році.

Нагадаємо, Україна проведе другий матч проти збірної Бельгії у плей-оф Ліги націй. Портал Новини.LIVE проведе онлайн-трансляцію поєдинку.

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