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Де Брюйне не проти, щоб Бельгія програла Україні

23 березня 2025 15:17
Максим Коваленко - Редактор
Кевін де Брюйне пояснив, чому не боїться програшу Україні
Гравець збірної Бельгії Кевін Де Брюйне. Фото: REUTERS/Phil Noble
Максим Коваленко - Редактор

У Генку відбудеться другий поєдинок плей-оф Ліги націй між Україною та Бельгією. Напередодні матчу тренери та гравці прокоментували ситуацію в командах.

Лідер збірної Бельгії Кевін де Брюйне заявив, що не вважатиме катастрофою виліт в дивізіон В, пише VoetbalNieuws

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Він навіть допустив, що виліт буде корисним для збірної Бельгії. І пояснив свою логіку.

Кевін Де Брюйне
Гравець збірної Бельгії Кевін Де Брюйне. Фото: Reuters/Lee Smit

Що сказав Де Брюйне

"Звичайно, краще перемагати, щоб отримувати впевненість. Але якщо це означає залишитися в дивізіоні А та програвати багато матчів, можливо, краще виступати в дивізіоні B", — зазначив футболіст. 

За його словами, тоді збірна Бельгії гратиме з більшою кількістю команд її рівня та зможе виграти більше матчів, що важливо для рейтингу.

Якщо збірна Бельгії вилетить в дивізіон В, то буде грати там вперше з моменту створення турніру в 2018 році.

Нагадаємо, Україна проведе другий матч проти збірної Бельгії у плей-оф Ліги націй. Портал Новини.LIVE проведе онлайн-трансляцію поєдинку. 

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