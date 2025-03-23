Кевин де Брюйне объяснил, почему не боится проигрыша Украине

Игрок сборной Бельгии Кевин Де Брюйне. Фото: REUTERS/Phil Noble

В Генке состоится второй поединок плей-офф Лиги наций между Украиной и Бельгией. Накануне матча тренеры и игроки прокомментировали ситуацию в командах.

Лидер сборной Бельгии Кевин де Брюйне заявил, что не будет считать катастрофой вылет в дивизион В, пишет VoetbalNieuws.

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Игрок сборной Бельгии Кевин Де Брюйне. Фото: Reuters/Lee Smit

Что сказал Де Брюйне

"Конечно, лучше побеждать, чтобы получать уверенность. Но если это означает остаться в дивизионе А и проигрывать много матчей, возможно, лучше выступать в дивизионе B", — отметил футболист.

По его словам, тогда сборная Бельгии будет играть с большим количеством команд ее уровня и сможет выиграть больше матчей, что важно для рейтинга.

Если сборная Бельгии вылетит в дивизион В, то будет играть там впервые с момента создания турнира в 2018 году.

Напомним, Украина проведет второй матч против сборной Бельгии в плей-офф Лиги наций. Портал Новини.LIVE проведет онлайн-трансляцию поединка.

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