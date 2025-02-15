Кішон Девіс про Берінчика: він незграбний, але багато рухався

Девіс про перемогу над Берінчиком — що сказав новий чемпіон
Чемпіон світу за версією WBO в легкій вазі Кішон Девіс переміг у крайньому поєдинку Дениса Берінчика. Після бою американець назвав українця незграбним.
Про це він заявив в інтерв'ю після бою, передає портал Новини.LIVE.
Що Девіс сказав після бою
Новоспечений чемпіон заявив, що тепер готовий вийти в ринг із будь-яким суперником, який наважиться прийняти виклик.
Кішон також висловив бажання зустрітися з двома чемпіонами в легкій вазі та закликав їх підписати контракт.
Також Девіс зазначив, що стиль Берінчика не завдав йому серйозних проблем, за винятком активних переміщень українця по рингу. За його словами, з кожним раундом він почувався все комфортніше.
"Я ніколи не відчував складнощів із незграбними суперниками. Єдина складність — його постійні переміщення. З кожним раундом я почувався все впевненіше", — заявив Девіс.
Зазначимо, що Кішон виграв свій 13-й бій, з яких у нього дев'ять дострокових перемог.
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