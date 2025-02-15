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Відео нокауту, в який Девіс відправив Берінчика

15 лютого 2025 08:19
Олексій Паламарчук - Редактор
Берінчик — Девіс — відео нокауту в четвертому раунді
Берінчик - Девіс. Фото: скріншот
Олексій Паламарчук - Редактор

На "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку пройшов титульний бій у легкій вазі. Чемпіон за версією WBO Денис Берінчик бився з американським претендентом Кішоном Девісом.

Українець програв нокаутом, відео з яким опублікували в Top Rank.

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Поєдинок був рівним лише в перші два раунди, поки американець підбирав ключі до суперника.

Починаючи з третього раунду, Кішон почав частіше відпрацьовувати контратаками по корпусу українця. Після одного з ударів Денис опустився на коліно — нокдаун.

У четвертому раунді Берінчик відкрито пішов на суперника і знову напропускав ударів. Після влучання по печінці український боксер не піднявся на ноги після відліку рефері.

Для Берінчика це перша поразка в кар'єрі. Раніше він виграв 19 поєдинків, з яких дев'ять достроково.

Девіс виграв на рингу 13 боїв, з яких дев'ять достроково.

Нагадаємо, у київському "Динамо" прописали величезну клаусулу в контракті свого молодого захисника.

Відомий український футболіст планує отримати громадянство однієї з країн ЄС.

Мама потенційного новачка "Динамо" Київ не хоче відпускати його в Україну.

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