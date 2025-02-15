Берінчик — Девіс — відео нокауту в четвертому раунді

Берінчик - Девіс. Фото: скріншот

На "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку пройшов титульний бій у легкій вазі. Чемпіон за версією WBO Денис Берінчик бився з американським претендентом Кішоном Девісом.

Українець програв нокаутом, відео з яким опублікували в Top Rank.

Читайте також:

КАЖДИЙ АНГЛ КРОВИННОГО МОМЕНТА 👑 pic.twitter.com/umWGxZcbJu - Top Rank Boxing (@trboxing) February 15, 2025

Відео нокауту в поєдинку Берінчик — Девіс

Поєдинок був рівним лише в перші два раунди, поки американець підбирав ключі до суперника.

Починаючи з третього раунду, Кішон почав частіше відпрацьовувати контратаками по корпусу українця. Після одного з ударів Денис опустився на коліно — нокдаун.

У четвертому раунді Берінчик відкрито пішов на суперника і знову напропускав ударів. Після влучання по печінці український боксер не піднявся на ноги після відліку рефері.

Для Берінчика це перша поразка в кар'єрі. Раніше він виграв 19 поєдинків, з яких дев'ять достроково.

Девіс виграв на рингу 13 боїв, з яких дев'ять достроково.

Нагадаємо, у київському "Динамо" прописали величезну клаусулу в контракті свого молодого захисника.

Відомий український футболіст планує отримати громадянство однієї з країн ЄС.

Мама потенційного новачка "Динамо" Київ не хоче відпускати його в Україну.