Беринчик — Дэвис — видео нокаута в четвертом раунде

Беринчик — Дэвис. Фото: скриншот

На "Мэдисон Сквэр Гардэн" в Нью-Йорке прошел титульный бой в легком весе. Чемпион по версии WBO Денис Беринчик сразился с американским претендентом Кишоном Дэвисом

Украинец проиграл нокаутом, видео с которым опубликовали в Top Rank.

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EVERY ANGLE OF THE CROWING MOMENT 👑 pic.twitter.com/umWGxZcbJu — Top Rank Boxing (@trboxing) February 15, 2025

Видео нокаута в поединке Беринчик — Дэвис

Поединок был равным только в первые два раунда, пока американец подбирал ключи к сопернику.

Начиная с третьего раунда Кишон начал чаще отрабатывать контратаками по корпусу украинца. После одного из ударов Денис опустился на колено — нокдаун.

В четвертом раунде Беринчик открыто пошел на соперника и снова напропускал ударов. После попадания по печени украинский боксер не поднялся на ноги после отсчета рефери.

Для Беринчика это первое поражение в карьере. Ранее он выиграл 19 поединков, из которых девять досрочно.

Дэвис выиграл на ринге 13 боев, из которых девять досрочно.

Напомним, в киевском "Динамо" прописали огромную клаусулу в контракте своего молодого защитника.

Известный украинский футболист планирует получить гражданство одной из стран ЕС.

Мама потенциального новичка "Динамо" Киев не хочет отпускать его в Украину.