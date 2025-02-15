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Видео нокаута, в который Дэвис отправил Беринчика

15 февраля 2025 08:19
Алексей Паламарчук - Редактор
Беринчик — Дэвис — видео нокаута в четвертом раунде
Беринчик — Дэвис. Фото: скриншот
Алексей Паламарчук - Редактор

На "Мэдисон Сквэр Гардэн" в Нью-Йорке прошел титульный бой в легком весе. Чемпион по версии WBO Денис Беринчик сразился с американским претендентом Кишоном Дэвисом

Украинец проиграл нокаутом, видео с которым опубликовали в Top Rank.

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Поединок был равным только в первые два раунда, пока американец подбирал ключи к сопернику.

Начиная с третьего раунда Кишон начал чаще отрабатывать контратаками по корпусу украинца. После одного из ударов Денис опустился на колено — нокдаун.

В четвертом раунде Беринчик открыто пошел на соперника и снова напропускал ударов. После попадания по печени украинский боксер не поднялся на ноги после отсчета рефери.

Для Беринчика это первое поражение в карьере. Ранее он выиграл 19 поединков, из которых девять досрочно.

Дэвис выиграл на ринге 13 боев, из которых девять досрочно.

Напомним, в киевском "Динамо" прописали огромную клаусулу в контракте своего молодого защитника.

Известный украинский футболист планирует получить гражданство одной из стран ЕС.

Мама потенциального новичка "Динамо" Киев не хочет отпускать его в Украину.

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