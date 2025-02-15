Кишон Дэвис о Беринчике: он неуклюжий, но много двигался

Кишон Дэвис после боя. Фото: Top Rank

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Кишон Дэвис победил в крайнем поединке Дениса Беринчика. После боя американец назвал украинца неуклюжим.

Об этом он заявил в интервью после боя, передает портал Новини.LIVE.

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Новоиспеченный чемпион заявил, что теперь готов выйти в ринг с любым соперником, который осмелится принять вызов.

Кишон также выразил желание встретиться с двумя чемпионами в легком весе и призвал их подписать контракт.

Также Дэвис отметил, что стиль Беринчика не доставил ему серьезных проблем, за исключением активных перемещений украинца по рингу. По его словам, с каждым раундом он чувствовал себя все комфортнее.

"Я никогда не испытывал сложностей с неуклюжими соперниками. Единственная трудность – его постоянные перемещения. С каждым раундом я чувствовал себя все увереннее", — заявил Дэвис.

Отметим, что Кишон выиграл свой 13-й бой, из которых у него девять досрочных побед.

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