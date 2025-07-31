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Головна Спорт Динамо дізналося суперника в наступному раунді кваліфікації ЛЧ

Динамо дізналося суперника в наступному раунді кваліфікації ЛЧ

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 07:31
Динамо дізналося, з ким зіграє у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів
Гравці київського "Динамо". Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" зіграє в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. За підсумками другого раунду визначився суперник команди Олександра Шовковського.

"Динамо" зіграє проти кіпрського "Пафоса", повідомив портал Новини.LIVE.

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"Динамо" у кваліфікації Лізі чемпіонів

Суперником "Динамо" у третьому раунді стане "Пафос", який за підсумками двох матчів пройшов "Маккабі" Тель-Авів.

Перший матч між кіпріотами та ізраїльтянами завершився внічию 1:1, а у грі-відповіді "Пафос" переміг 1:0. При цьому, друге протистояння було номінально домашнім для "Маккабі", яке через війну в Ізраїлі грає в місті Бачка-Топола, Сербія.

Пафос Кипр
Гравці "Пафосу" після перемоги над "Маккабі" Тель-Авів. Фото: "Пафос"

"Маккабі", який був фаворитом протистояння, відчув проблеми в першому таймі. На 13-й хвилині травмувався воротар Йоав Джарафі, його замінив Офек Мелік, який на 30-й хвилині отримав червону картку.

На 34-й хвилині вийшов третій воротар Рої Машпаті. На 40-й хвилині Жажа забив єдиний гол після пасу Бруно, принісши "Пафосу" загальну перемогу 2:1.

"Динамо" на попередньому раунді двічі з рахунком 3:0 обіграли мальтійський "Хамрун Спартанс".

Перший матч "Динамо" — "Пафос" відбудеться 5 серпня в Любліні о 21:00 за Києвом, матч-відповідь — 12 серпня на Кіпрі о 20:00.

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футбол Ліга чемпіонів Динамо єврокубки Пафос
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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