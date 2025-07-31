Динамо узнало, с кем сыграет в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов

Динамо узнало соперника в следующем раунде квалификации ЛЧ
Киевское "Динамо" сыграет в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. По итогам второго раунда определился соперник команды Александра Шовковского.
"Динамо" сыграет против кипрского "Пафоса", сообщил портал Новини.LIVE.
"Динамо" в квалификации Лигичемпионов
Соперником "Динамо" в третьем раунде станет "Пафос", который по итогам двух матчей прошел "Маккаби" Тель-Авив.
Первый матч между киприотами и израильтянами завершился вничью 1:1, а в ответной игре "Пафос" победил 1:0. При этом, ответное противостояние было номинально домашним для "Маккаби", которое из-за войны в Израиле играет в городе Бачка-Топола, Сербия.
"Маккаби", который был фаворитом противостояния, испытал проблемы в первом тайме. На 13-й минуте травмировался вратарь Йоав Джарафи, его заменил Офек Мелик, который на 30-й минуте получил красную карточку.
На 34-й минуте вышел третий вратарь Рои Машпати. На 40-й минуте Жажа забил единственный гол после паса Бруно, принеся "Пафосу" общую победу 2:1.
"Динамо" на предыдущем раунде дважды со счетом 3:0 обыграли мальтийский "Хамрун Спартанс".
Первый матч "Динамо" — "Пафос" состоится 5 августа в Люблине в 21:00 по Киеву, ответный матч — 12 августа на Кипре в 20:00.
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