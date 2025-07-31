Динамо узнало, с кем сыграет в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов

Игроки киевского "Динамо". Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" сыграет в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. По итогам второго раунда определился соперник команды Александра Шовковского.

"Динамо" сыграет против кипрского "Пафоса", сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Игроки "Динамо" Киев перед игрой с "Хамрун Спартанс". Фото: "Динамо"

"Динамо" в квалификации Лигичемпионов

Соперником "Динамо" в третьем раунде станет "Пафос", который по итогам двух матчей прошел "Маккаби" Тель-Авив.

Первый матч между киприотами и израильтянами завершился вничью 1:1, а в ответной игре "Пафос" победил 1:0. При этом, ответное противостояние было номинально домашним для "Маккаби", которое из-за войны в Израиле играет в городе Бачка-Топола, Сербия.

Игроки "Пафоса" после победы над "Маккаби" Тель-Авив. Фото: "Пафос"

"Маккаби", который был фаворитом противостояния, испытал проблемы в первом тайме. На 13-й минуте травмировался вратарь Йоав Джарафи, его заменил Офек Мелик, который на 30-й минуте получил красную карточку.

На 34-й минуте вышел третий вратарь Рои Машпати. На 40-й минуте Жажа забил единственный гол после паса Бруно, принеся "Пафосу" общую победу 2:1.

"Динамо" на предыдущем раунде дважды со счетом 3:0 обыграли мальтийский "Хамрун Спартанс".

Первый матч "Динамо" — "Пафос" состоится 5 августа в Люблине в 21:00 по Киеву, ответный матч — 12 августа на Кипре в 20:00.

Напомним, серебряный призер Олимпийских игр-2024 Никола Олислагерс изменила подготовку, чтобы конкурировать с Ярославой Магучих.

Украинские фанаты пострадали от действий грузинской полиции на чемпионате мира-2025 по фехтованию.

За украинского левого защитника лондонского "Арсенала" Александра Зинченко предлагают солидные средства.