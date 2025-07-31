Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Динамо узнало соперника в следующем раунде квалификации ЛЧ

Динамо узнало соперника в следующем раунде квалификации ЛЧ

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 07:31
Динамо узнало, с кем сыграет в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов
Игроки киевского "Динамо". Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" сыграет в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. По итогам второго раунда определился соперник команды Александра Шовковского.

"Динамо" сыграет против кипрского "Пафоса", сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Игроки киевского Динамо
Игроки "Динамо" Киев перед игрой с "Хамрун Спартанс". Фото: "Динамо"

"Динамо" в квалификации Лигичемпионов

Соперником "Динамо" в третьем раунде станет "Пафос", который по итогам двух матчей прошел "Маккаби" Тель-Авив.

Первый матч между киприотами и израильтянами завершился вничью 1:1, а в ответной игре "Пафос" победил 1:0. При этом, ответное противостояние было номинально домашним для "Маккаби", которое из-за войны в Израиле играет в городе Бачка-Топола, Сербия.

Пафос Кипр
Игроки "Пафоса" после победы над "Маккаби" Тель-Авив. Фото: "Пафос"

"Маккаби", который был фаворитом противостояния, испытал проблемы в первом тайме. На 13-й минуте травмировался вратарь Йоав Джарафи, его заменил Офек Мелик, который на 30-й минуте получил красную карточку.

На 34-й минуте вышел третий вратарь Рои Машпати. На 40-й минуте Жажа забил единственный гол после паса Бруно, принеся "Пафосу" общую победу 2:1.

"Динамо" на предыдущем раунде дважды со счетом 3:0 обыграли мальтийский "Хамрун Спартанс".

Первый матч "Динамо" — "Пафос" состоится 5 августа в Люблине в 21:00 по Киеву, ответный матч — 12 августа на Кипре в 20:00.

Напомним, серебряный призер Олимпийских игр-2024 Никола Олислагерс изменила подготовку, чтобы конкурировать с Ярославой Магучих.

Украинские фанаты пострадали от действий грузинской полиции на чемпионате мира-2025 по фехтованию.

За украинского левого защитника лондонского "Арсенала" Александра Зинченко предлагают солидные средства.

футбол Лига чемпионов Динамо еврокубки Пафос
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации