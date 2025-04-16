Буяльський залишиться в Динамо ще на два роки — новий контракт капітана

Гравці київського "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" посилило свій склад на наступні сезони. Це сталося завдяки продовженню контракта з одним із лідерів команди.

"Динамо" на офіційному сайті оголосило про укладення нового контракту з 32-річним капітаном команди Віталієм Буяльським.

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Зазначимо, що попередній контракт Буяльського з "Динамо" закінчувався 30 червня цього року.

"Динамо" продовжило контракт з Буяльським. Фото: "Динамо"

Буяльський виступатиме за "Динамо"

Новий контракт Буяльського з "Динамо" діятиме до 30 червня 2027 року.

Зазначимо, що Віталій дебютував за першу команду "Динамо" у матчі Кубка України 2011/2012 проти "Кременя" (3:2), коли йому було 18 років.

"Динамо" також віддавало Буяльського на сезон в ужгородську "Говерлу".

У його активі три титули чемпіона України, три Кубки та чотири Суперкубки країни.

Всього за 352 матчі у складі "Динамо" Буяльський забив 79 м’ячів, та віддав 62 асисти.

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