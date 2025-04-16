Буяльский останется в Динамо еще на два года — новый контракт капитана

Игроки киевского "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" усилило свой состав на следующие сезоны. Это произошло благодаря продлению контракта с одним из лидеров команды.

"Динамо" на официальном сайте объявило о заключении нового контракта с 32-летним капитаном команды Виталием Буяльским.

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Отметим, что предыдущий контракт Буяльского с "Динамо" заканчивался 30 июня этого года.

"Динамо" продлило контракт с Буяльским. Фото: "Динамо"

Буяльский будет выступать за "Динамо"

Новый контракт Буяльского с "Динамо" будет действовать до 30 июня 2027 года.

Отметим, что Виталий дебютировал за первую команду "Динамо" в матче Кубка Украины 2011/2012 против "Кремня" (3:2), когда ему было 18 лет.

"Динамо" также отдавало Буяльского на сезон в ужгородскую "Говерлу".

В его активе три титула чемпиона Украины, три Кубка и четыре Суперкубка страны.

Всего за 352 матча в составе "Динамо" Буяльский забил 79 мячей, и отдал 62 ассиста.

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