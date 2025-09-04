Динамо Київ оновило заявку на Лігу конференцій

Динамо оголосило заявку на ЛК, не внісши туди відомого гравця
Київське "Динамо" встигло внести всіх новачків у заявку на Лігу конференцій. При цьому, поза неї залишились деякі гравці.
Заявка "Динамо" була розміщена на офіційному сайті УЄФА.
Заявка "Динамо" на ЛК
"Динамо" оновило склад, де відсутній Максим Брагару, але з’явилися нові обличчя: вінгер Шола Огундана, центрфорвард Владислав Бленуце, центральні захисники Василь Буртник та Аліу Тіаре.
Загалом у заявку команди потрапило 28 футболістів.
Воротарі:
35. Руслан Нещерет
51. Валентин Моргун
71. В'ячеслав Суркіс
74. Денис Ігнатенко
Захисники:
2. Костянтин Вівчаренко
4. Денис Попов
14. Василь Буртник
18. Олександр Тимчик
20. Олександр Караваєв
32. Тарас Михавко
34. Владислав Захарченко
40. Крістіан Біловар
44. Владислав Дубінчак
66. Аліу Тіаре
Півзахисники:
5. Олександр Яцик
6. Володимир Бражко
7. Андрій Ярмоленко
8. Олександр Піхальонок
9. Назар Волошин
10. Микола Шапаренко
15. Валентин Рубчинський
22. Владислав Кабаєв
29. Віталій Буяльський
91. Микола Михайленко
Нападники:
16. Шола Огундана
17. Анхель Торрес
39. Едуардо Герреро
77. Владислав Бленуце
Нагадаємо, раніше стало відомо, хто може замінити Сергія Реброва на посаді головного тренера збірної України.
У "Динамо" Київ розглядають питання звільнення Олександра Шовковського, але зроблять це не відразу.
Український форвард Владислав Ванат в Іспанії житиме з коханою людиною.
Читайте Новини.LIVE!