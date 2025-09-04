Динамо Київ оновило заявку на Лігу конференцій

Гравці "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" встигло внести всіх новачків у заявку на Лігу конференцій. При цьому, поза неї залишились деякі гравці.

Заявка "Динамо" була розміщена на офіційному сайті УЄФА.

Максим Брагару. Фото: "Динамо"

Заявка "Динамо" на ЛК

"Динамо" оновило склад, де відсутній Максим Брагару, але з’явилися нові обличчя: вінгер Шола Огундана, центрфорвард Владислав Бленуце, центральні захисники Василь Буртник та Аліу Тіаре.

Загалом у заявку команди потрапило 28 футболістів.

Воротарі:

35. Руслан Нещерет

51. Валентин Моргун

71. В'ячеслав Суркіс

74. Денис Ігнатенко

Захисники:

2. Костянтин Вівчаренко

4. Денис Попов

14. Василь Буртник

18. Олександр Тимчик

20. Олександр Караваєв

32. Тарас Михавко

34. Владислав Захарченко

40. Крістіан Біловар

44. Владислав Дубінчак

66. Аліу Тіаре

Півзахисники:

5. Олександр Яцик

6. Володимир Бражко

7. Андрій Ярмоленко

8. Олександр Піхальонок

9. Назар Волошин

10. Микола Шапаренко

15. Валентин Рубчинський

22. Владислав Кабаєв

29. Віталій Буяльський

91. Микола Михайленко

Нападники:

16. Шола Огундана

17. Анхель Торрес

39. Едуардо Герреро

77. Владислав Бленуце

