Главная Спорт Динамо объявило заявку на ЛК, не внеся туда известного игрока

Динамо объявило заявку на ЛК, не внеся туда известного игрока

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 00:12
Динамо Киев не заявило Брагару на Лигу Европы
Игроки "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" успело внести всех новичков в заявку на Лигу конференций. При этом, вне ее остались некоторые игроки.

Заявка "Динамо" была размещена на официальном сайте УЕФА.

Максим Брагару
Максим Брагару. Фото: "Динамо"

Заявка "Динамо" на ЛК

"Динамо" обновило состав, где отсутствует Максим Брагару, но появились новые лица: вингер Шола Огундана, центрфорвард Владислав Бленуце, центральные защитники Василий Буртник и Алиу Тиаре.

Всего в заявку команды попало 28 футболистов.

Вратари:

35. Руслан Нещерет

51. Валентин Моргун

71. Вячеслав Суркис

74. Денис Игнатенко

Защитники:

2. Константин Вивчаренко

4. Денис Попов

14. Василий Буртник

18. Александр Тымчик

20. Александр Караваев

32. Тарас Михавко

34. Владислав Захарченко

40. Кристиан Биловар

44. Владислав Дубинчак

66. Алиу Тиаре

Полузащитники:

5. Александр Яцик

6. Владимир Бражко

7. Андрей Ярмоленко

8. Александр Пихаленок

9. Назар Волошин

10. Николай Шапаренко

15. Валентин Рубчинский

22. Владислав Кабаев

29. Виталий Буяльский

91. Николай Михайленко

Нападающие:

16. Шола Огундана

17. Анхель Торрес

39. Эдуардо Герреро

77. Владислав Бленуце

футбол Динамо УПЛ Лига Конференций Максим Брагару
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
