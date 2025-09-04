Динамо Киев не заявило Брагару на Лигу Европы

Игроки "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" успело внести всех новичков в заявку на Лигу конференций. При этом, вне ее остались некоторые игроки.

Заявка "Динамо" была размещена на официальном сайте УЕФА.

Заявка "Динамо" на ЛК

"Динамо" обновило состав, где отсутствует Максим Брагару, но появились новые лица: вингер Шола Огундана, центрфорвард Владислав Бленуце, центральные защитники Василий Буртник и Алиу Тиаре.

Всего в заявку команды попало 28 футболистов.

Вратари:

35. Руслан Нещерет

51. Валентин Моргун

71. Вячеслав Суркис

74. Денис Игнатенко

Защитники:

2. Константин Вивчаренко

4. Денис Попов

14. Василий Буртник

18. Александр Тымчик

20. Александр Караваев

32. Тарас Михавко

34. Владислав Захарченко

40. Кристиан Биловар

44. Владислав Дубинчак

66. Алиу Тиаре

Полузащитники:

5. Александр Яцик

6. Владимир Бражко

7. Андрей Ярмоленко

8. Александр Пихаленок

9. Назар Волошин

10. Николай Шапаренко

15. Валентин Рубчинский

22. Владислав Кабаев

29. Виталий Буяльский

91. Николай Михайленко

Нападающие:

16. Шола Огундана

17. Анхель Торрес

39. Эдуардо Герреро

77. Владислав Бленуце

