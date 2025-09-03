Видео
Главная Спорт Футболист из ТОП-клуба отказался перейти в Динамо Киев

Футболист из ТОП-клуба отказался перейти в Динамо Киев

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 22:02
В Динамо не перешел воспитанник итальянского Милана
Клинтон Нсиала. Фото: instagram.com/c.nsiala/

Киевское "Динамо" в августе интересовалось усилением на позицию центрального защитника. Среди их вариантов был воспитанник итальянского "Милана" Клинтон Нсиала.

Однако, этот трансфер не реализовали, сообщил портал The Scottish Sun.

Читайте также:
Клинтон Нсиала
Клинтон Нсиала. Фото: instagram.com/c.nsiala/

"Динамо" не смогло купить футболиста

По информации источника, 21-летний защитник, играющий за шотландский "Рейнджерс", не согласился на аренду в киевское "Динамо", несмотря на договоренность между клубами о его временном переходе в УПЛ.

В прошлом сезоне он провел десять матчей за "Светло-синих" после перехода из резервной команды, но еще не играл под руководством нового главного тренера Рассела Мартина, который не выпускает его на поле.

Отказ игрока заставил "Рейнджерс" искать альтернативные варианты, и сейчас рассматривается возможность его аренды в Бельгию. К нему проявляли интерес "Андерлехт", "Мехелен" и "Зюльте-Варегем".

Напомним, известно, кто может заменить Сергея Реброва в сборной Украины.

В киевском "Динамо" все еще рассматривают вопрос отставки главного тренера Александра Шовковского.

Владислав Ванат в Испании будет жить с любимым человеком, который уже приехал в Жирону.

футбол Динамо Футбол трансферы УПЛ Рейнджерс Глазго
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
