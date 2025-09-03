В Динамо не перешел воспитанник итальянского Милана

Клинтон Нсиала. Фото: instagram.com/c.nsiala/

Киевское "Динамо" в августе интересовалось усилением на позицию центрального защитника. Среди их вариантов был воспитанник итальянского "Милана" Клинтон Нсиала.

Однако, этот трансфер не реализовали, сообщил портал The Scottish Sun.

"Динамо" не смогло купить футболиста

По информации источника, 21-летний защитник, играющий за шотландский "Рейнджерс", не согласился на аренду в киевское "Динамо", несмотря на договоренность между клубами о его временном переходе в УПЛ.

В прошлом сезоне он провел десять матчей за "Светло-синих" после перехода из резервной команды, но еще не играл под руководством нового главного тренера Рассела Мартина, который не выпускает его на поле.

Отказ игрока заставил "Рейнджерс" искать альтернативные варианты, и сейчас рассматривается возможность его аренды в Бельгию. К нему проявляли интерес "Андерлехт", "Мехелен" и "Зюльте-Варегем".

