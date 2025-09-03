Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Футболіст із ТОП-клубу відмовився перейти в Динамо Київ

Футболіст із ТОП-клубу відмовився перейти в Динамо Київ

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 22:02
Захисник Рейнджерс Нсіала відмовився від переходу в Динамо
Клінтон Нсіала. Фото: instagram.com/c.nsiala/

Київське "Динамо" у серпні цікавилось підсиленням на позицію центрального захисника. Серед їх варіантів був вихованець італійського "Мілану" Клінтон Нсіала.

Однак, цей трансфер не реалізували, повідомив портал The Scottish Sun.

Реклама
Читайте також:
Клинтон Нсиала
Клінтон Нсіала. Фото: instagram.com/c.nsiala/

"Динамо" не змогло купити футболіста

За інформацією джерела, 21-річний захисник, який грає за шотландський "Рейнджерс", не погодився на оренду в київське "Динамо", попри домовленість між клубами про його тимчасовий перехід до УПЛ.

Минулого сезону він провів десять матчів за "Світло-синіх" після переходу з резервної команди, але ще не грав під керівництвом нового головного тренера Рассела Мартіна, який не випускає його на поле.

Відмова гравця змусила "Рейнджерс" шукати альтернативні варіанти, і наразі розглядається можливість його оренди в Бельгію. До нього проявляли інтерес "Андерлехт", "Мехелен" і "Зюльте-Варегем".

Нагадаємо, відомо, хто може замінити Сергія Реброва у збірній України.

У київському "Динамо" все ще розглядають питання відставки головного тренера Олександра Шовковського.

Владислав Ванат в Іспанії житиме з коханою людиною, яка вже приїхала в Жирону.

футбол Динамо Футбол трансфери УПЛ Рейнджерс Глазго
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації