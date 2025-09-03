Захисник Рейнджерс Нсіала відмовився від переходу в Динамо

Клінтон Нсіала. Фото: instagram.com/c.nsiala/

Київське "Динамо" у серпні цікавилось підсиленням на позицію центрального захисника. Серед їх варіантів був вихованець італійського "Мілану" Клінтон Нсіала.

Однак, цей трансфер не реалізували, повідомив портал The Scottish Sun.

Реклама

Читайте також:

Клінтон Нсіала. Фото: instagram.com/c.nsiala/

"Динамо" не змогло купити футболіста

За інформацією джерела, 21-річний захисник, який грає за шотландський "Рейнджерс", не погодився на оренду в київське "Динамо", попри домовленість між клубами про його тимчасовий перехід до УПЛ.

Минулого сезону він провів десять матчів за "Світло-синіх" після переходу з резервної команди, але ще не грав під керівництвом нового головного тренера Рассела Мартіна, який не випускає його на поле.

Відмова гравця змусила "Рейнджерс" шукати альтернативні варіанти, і наразі розглядається можливість його оренди в Бельгію. До нього проявляли інтерес "Андерлехт", "Мехелен" і "Зюльте-Варегем".

Нагадаємо, відомо, хто може замінити Сергія Реброва у збірній України.

У київському "Динамо" все ще розглядають питання відставки головного тренера Олександра Шовковського.

Владислав Ванат в Іспанії житиме з коханою людиною, яка вже приїхала в Жирону.