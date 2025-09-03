Захисник Рейнджерс Нсіала відмовився від переходу в Динамо

Футболіст із ТОП-клубу відмовився перейти в Динамо Київ
Київське "Динамо" у серпні цікавилось підсиленням на позицію центрального захисника. Серед їх варіантів був вихованець італійського "Мілану" Клінтон Нсіала.
Однак, цей трансфер не реалізували, повідомив портал The Scottish Sun.
"Динамо" не змогло купити футболіста
За інформацією джерела, 21-річний захисник, який грає за шотландський "Рейнджерс", не погодився на оренду в київське "Динамо", попри домовленість між клубами про його тимчасовий перехід до УПЛ.
Минулого сезону він провів десять матчів за "Світло-синіх" після переходу з резервної команди, але ще не грав під керівництвом нового головного тренера Рассела Мартіна, який не випускає його на поле.
Відмова гравця змусила "Рейнджерс" шукати альтернативні варіанти, і наразі розглядається можливість його оренди в Бельгію. До нього проявляли інтерес "Андерлехт", "Мехелен" і "Зюльте-Варегем".
