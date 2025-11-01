Відео
Україна
Динамо отримало вимоги щодо трансферу гравця збірної Бразилії

Динамо отримало вимоги щодо трансферу гравця збірної Бразилії

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 15:21
Оновлено: 16:05
Васко висунуло Динамо фінансові умови щодо трансферу Леандріньо
Леандріньо. Фото: instagram.com/leandrinho.6

Київське "Динамо" досі веде перемовини щодо трансферу лівого захисника "Васко да Гами" та збірної Бразилії U-20 Леандріньо. При цьому, попередня пропозиція щодо гравця не влаштувала бразильців.

Керівництво "Васко" в ході перемовин  висунули "Динамо" свої умови, повідомив портал Bolavip.

Читайте також:
Леандриньо (футболист)
Леандріньо. Фото: instagram.com/leandrinho.6

Від "Динамо" чекають фінансових гарантій

Спортивний директор "Васко" Адмар Лопес готовий продовжити переговори з київським "Динамо" щодо трансферу Леандріньо, але висунув ключову умову.

Згідно з умовою бразильців, "Динамо" повинно надати банківські гарантії фінансової спроможності.

Також "Васко" погодиться лише на повний трансфер, а не оренду. Оплата має бути відразу. При цьому, бразильці хочуть зберегти відсоток від майбутнього перепродажу гравця.

Контракт Леандріньо з бразильським клубом діє до січня 2027-го року. Тому "Динамо" планує викупити гравця за кілька мільйонів євро.

Нагадаємо, київський "Локомотив" планує відібрати емблему у московського "Локомотиву".

Раніше головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський відпочив після перемоги над "Шахтарем" в 1/8 фіналу Кубка України.

"Шахтар" — "Динамо" — де та коли дивитися матч за перше місце в УПЛ.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
