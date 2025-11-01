Васко выдвинуло Динамо финансовые условия по трансферу Леандриньо

Леандриньо. Фото: instagram.com/leandrinho.6

Киевское "Динамо" до сих пор ведет переговоры по трансферу левого защитника "Васко да Гамы" и сборной Бразилии U-20 Леандриньо. При этом, предыдущее предложение по игроку не устроило бразильцев.

Руководство "Васко" в ходе переговоров выдвинули "Динамо" свои условия, сообщил портал Bolavip.

От "Динамо" ждут финансовых гарантий

Спортивный директор "Васко" Адмар Лопес готов продолжить переговоры с киевским "Динамо" по трансферу Леандриньо, но выдвинул ключевое условие.

Согласно условию бразильцев, "Динамо" должно предоставить банковские гарантии финансовой состоятельности.

Также "Васко" согласится только на полный трансфер, а не аренду. Оплата должна быть сразу. При этом, бразильцы хотят сохранить процент от будущей перепродажи игрока.

Контракт Леандриньо с бразильским клубом действует до января 2027-го года. Поэтому "Динамо" планирует выкупить игрока за несколько миллионов евро.

