Главная Спорт Динамо получило требования по трансферу игрока сборной Бразилии

Динамо получило требования по трансферу игрока сборной Бразилии

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 15:21
обновлено: 15:22
Васко выдвинуло Динамо финансовые условия по трансферу Леандриньо
Леандриньо. Фото: instagram.com/leandrinho.6

Киевское "Динамо" до сих пор ведет переговоры по трансферу левого защитника "Васко да Гамы" и сборной Бразилии U-20 Леандриньо. При этом, предыдущее предложение по игроку не устроило бразильцев.

Руководство "Васко" в ходе переговоров выдвинули "Динамо" свои условия, сообщил портал Bolavip.

Читайте также:
Леандриньо (футболист)
Леандриньо. Фото: instagram.com/leandrinho.6

От "Динамо" ждут финансовых гарантий

Спортивный директор "Васко" Адмар Лопес готов продолжить переговоры с киевским "Динамо" по трансферу Леандриньо, но выдвинул ключевое условие.

Согласно условию бразильцев, "Динамо" должно предоставить банковские гарантии финансовой состоятельности.

Также "Васко" согласится только на полный трансфер, а не аренду. Оплата должна быть сразу. При этом, бразильцы хотят сохранить процент от будущей перепродажи игрока.

Контракт Леандриньо с бразильским клубом действует до января 2027-го года. Поэтому "Динамо" планирует выкупить игрока за несколько миллионов евро.

Напомним, киевский "Локомотив" планирует отобрать эмблему у московского "Локомотива".

Ранее главный тренер "Динамо" Александр Шовковский отдохнул после победы над "Шахтером" в 1/8 финала Кубка Украины.

"Шахтер" — "Динамо" — где и когда смотреть матч за первое место в УПЛ.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
