Сирота повертається в Динамо після оренди в Ізраїлі

Олександр Сирота на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Захисник збірної України та київського "Динамо" Олександр Сирота незабаром повернеться в рідний клуб. Футболіст не залишиться в "Маккабі" з Хайфи, де провів поточний сезон на правах оренди.

Керівництво ізраїльського клубу ухвалило рішення не продовжувати угоду з українським захисником, повідомляє "Футбол 24".

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Керівництво ізраїльського клубу "Маккабі" розчароване результатами сезону та готує масштабну перебудову складу команди. "Зелені" завершують сезон на третьому місці в чемпіонаті Ізраїлю, набравши 58 очок після 33 турів. Останній матч сезону став справжнім ударом для команди — "Маккабі" програв дербі "Хапоелю" з рахунком 1:5, що ще сильніше зміцнило рішення керівництва про зміни.

Олександр Сирота в "Маккабі". Фото: instagram.com/syrota_alex/

Сирота повертається в "Динамо"

Уже влітку Олександр Шовковський дасть 24-річному захиснику ще один шанс, а київська команда отримає додаткову опцію для посилення оборони. "Біло-сині" розраховують на 24-річного футболіста в наступному сезоні, особливо з огляду на можливі кадрові зміни влітку. Захисник уже грав за "Динамо" в УПЛ і єврокубках, показуючи надійність та впевненість у захисті.

"Маккабі" ухвалив рішення не активувати опцію викупу контракту гравця, тому після завершення оренди Сирота знову стане гравцем київського клубу. Очікується, що в червні захисник приєднається до команди на передсезонних зборах та почне підготовку до нового чемпіонату.

У сезоні 2024/2025 Олександр Сирота провів за "Маккабі Хайфа" 23 матчі, забив 2 голи та зробив 1 результативну передачу.

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