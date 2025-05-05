Сирота возвращается в Динамо после аренды в Израиле

Александр Сирота на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Сирота вскоре вернется в родной клуб. Футболист не останется в "Маккаби" из Хайфы, где провел текущий сезон на правах аренды.

Руководство израильского клуба приняло решение не продлевать соглашение с украинским защитником, сообщает "Футбол 24".

Реклама

Читайте также:

Руководство израильского клуба "Маккаби" разочаровано результатами сезона и готовит масштабную перестройку состава команды. "Зеленые" завершают сезон на третьем месте в чемпионате Израиля, набрав 58 очков после 33 туров. Последний матч сезона стал настоящим ударом для команды — "Маккаби" проиграл дерби "Хапоэлю" со счетом 1:5, что еще сильнее укрепило решение руководства о переменах.

Александр Сирота в "Маккаби". Фото: instagram.com/syrota_alex/

Сирота возвращается в "Динамо"

Уже летом Александр Шовковский даст 24-летнему защитнику еще один шанс, а киевская команда получит дополнительную опцию для усиления обороны. "Бело-синие" рассчитывают на 24-летнего футболиста в следующем сезоне, особенно учитывая возможные кадровые изменения летом. Защитник уже играл за "Динамо" в УПЛ и еврокубках, показывая надежность и уверенность в защите.

"Маккаби" принял решение не активировать опцию выкупа контракта игрока, поэтому по завершении аренды Сирота снова станет игроком киевского клуба. Ожидается, что в июне защитник присоединится к команде на предсезонных сборах и начнет подготовку к новому чемпионату.

В сезоне 2024/2025 Александр Сирота провел за "Маккаби Хайфа" 23 матча, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Напомним, летом 2025 года сразу 4 украинские команды могут поменять главных тренеров.

Известная украинская спортсменка заявила о желании вернуться в родной Бердянск.

В "Барселоне" ждут известного английского футболиста, который был звездой АПЛ.

Дани Алвес готовится возобновить футбольную карьеру после нескольких лет в заключении.