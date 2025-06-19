Молодий талант Динамо не повернеться в клуб — причина в Караваєві

Олександр Караваєв святкує гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Навін Малиш, який провів минулий сезон в оренді у "Ворсклі", не повернеться в "Динамо" цього літа. Кияни ухвалили рішення відправити 21-річного футболіста в нову оренду.

За інформацією джерел, Малиша справді розглядали на повернення до столичного клубу — його універсальність та форма в Полтаві справляли гарне враження, повідомляє Telegram-канал "Inside UPL".

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Київське "Динамо" продовжило контракт із 33-річним Олександром Караваєвим, що скоротило шанси Малиша на ігровий час у команді. З огляду на наявність конкуренції та досвідчених гравців на флангах, тренерський штаб відмовився від повернення молодого захисника.

Навін Малиш у "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Нова оренда молодого гравця

З цієї причини клуб вирішив віддати Малиша в оренду, щоб він продовжував отримувати ігрову практику. Оптимальним варіантом стала "Зоря", куди футболіст, найімовірніше, і вирушить — географічно зручно та зі зрозумілою роллю в складі.

Сам гравець відкритий до такого розвитку подій, адже стабільна гра в УПЛ може дати новий шанс у майбутньому поборотися за місце в "Динамо".

Потенційний новачок "Динамо"

Також стало відомо про те, що "біло-сині" планують посилити фланг закордонним футболістом. У разі, якщо такий трансфер не буде здійснено, "Динамо" може повернути 22-річного Владислава Велетня з "Колоса", який є вихованцем столичного клубу. У минулому сезоні він став лідером команди з Ковалівки та героєм одного з матчів проти "Шахтаря".

Нагадаємо, при цьому "Динамо" буде не тільки купувати, а й продавати гравців, Микола Шапаренко може змінити клуб.

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